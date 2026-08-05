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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 3 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 3 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Fernando Roca Canales

Cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño en agosto del 2022, Colombia aún intentaba recuperarse de la pandemia. El país enfrentaba una inflación cercana al 11%, una economía golpeada por la crisis sanitaria y un fuerte descontento social que marcó el final del gobierno de Iván Duque. Cuatro años después, el panorama presenta importantes contrastes: algunos indicadores macroeconómicos muestran una recuperación, mientras otros reflejan desafíos que el próximo gobierno liderado por Abelardo de la Espriella deberá afrontar desde el primer día.

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