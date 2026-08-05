Uno de los principales logros que exhibe la administración saliente es el control de la inflación. De acuerdo con el Banco de la República, el índice de precios al consumidor se redujo hasta ubicarse alrededor del 6,1%, muy por debajo de los niveles registrados al inicio del mandato. Sin embargo, según el diario El País de España, esta desaceleración estuvo acompañada por un crecimiento económico moderado y por la necesidad de mantener tasas de interés elevadas para contener nuevas presiones inflacionarias.

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Las cifras sociales también muestran avances. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) difundidos por la Presidencia de Colombia, la pobreza monetaria descendió hasta cerca del 28% de la población en el 2025, el nivel más bajo desde que existen registros comparables. El Gobierno atribuyó este resultado al incremento de los ingresos laborales y a la ampliación de los programas de transferencias sociales, mientras que distintos analistas sostienen que también influyó la recuperación gradual del mercado laboral tras la pandemia.

No obstante, el panorama fiscal es menos alentador. El diario El País informó que el déficit de las cuentas públicas continúa siendo de las principales preocupaciones de economistas y organismos independiente, debido al incremento del gasto estatal y a la necesidad de financiar varios programas sociales impulsados durante el gobierno de Petro. A ello se suma una desaceleración del crecimiento económico que ha limitado el margen de maniobra para el próximo gobierno.

Otro indicador que genera opiniones divididas es la inversión privada. Si bien sectores como servicios, minería y energía continuaron captando capital extranjero, distintos medios económicos colombianos coinciden en que la incertidumbre generada por algunas reformas promovidas por el Ejecutivo provocó cautela entre inversionistas nacionales e internacionales. En ese sentido, la confianza del empresariado al gobierno se convirtió en uno de los temas más discutidos.

Armas confiscadas de los disidentes de las extintas FARC y miembros de la banda criminal Clan de Oriente, en zona rural de Nariño, Antioquia. Foto: X/@COMANDANTE_EJC

En materia de seguridad, el principal cuestionamiento apunta a la estrategia de “Paz Total”, una de las banderas del gobierno de Petro. Según reportes de la agencia Associated Press, aunque el Ejecutivo impulsó negociaciones simultáneas con grupos armados ilegales, los resultados siguen siendo motivo de debate debido al fortalecimiento de algunas estructuras criminales y al incremento de delitos como la extorsión en varias regiones del país.

Para Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, el legado del primer presidente de izquierda debe analizarse desde dos perspectivas. “Por un lado, Gustavo Petro permitió que sectores históricamente excluidos, como comunidades afro, indígenas, campesinas y estudiantiles, llegaran a espacios de poder que antes les eran prácticamente inaccesibles”, señala el periodista. Sin embargo, considera que esa transformación política terminó opacada por las dificultades de gestión. “Fue una oportunidad perdida para demostrar que la izquierda podía convertirse en una alternativa duradera de poder por la falta de ejecución, la dificultad para construir consensos y los escándalos que marcaron su administración”, sostiene.

El periodista considera que la principal herencia que recibe Abelardo de la Espriella no es económica, sino política. A su juicio, el país llega al cambio de mando con una polarización mucho mayor que la observada durante la transición entre Iván Duque y Gustavo Petro. Incluso recuerda que el presidente saliente no reconoció el triunfo de su sucesor, no hubo un proceso formal de empalme y tampoco está previsto el tradicional acto de recepción en la Casa de Nariño, hechos que, en su opinión, profundizan el deterioro institucional.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP) / LUIS ACOSTA

Sobre el escenario que enfrentará el nuevo mandatario, Ospina advierte que recibirá “un país muy polarizado, con un déficit fiscal muy grande, una situación económica difícil, una crisis en la salud y problemas energéticos que podrían agravarse”. A ello suma un elemento político que podría complicar la gobernabilidad: la decisión de De la Espriella de no negociar con el Congreso mediante las fórmulas tradicionales para construir mayorías. “Eso seguramente dificultará sacar adelante sus principales proyectos”, afirma.

Nicolás Molina, analista internacional colombiano, coincide en que el gobierno de Petro modificó el mapa político del país, aunque considera que los cambios fueron más simbólicos que estructurales. En su opinión, el mandatario consolidó definitivamente a la izquierda como una fuerza competitiva dentro del sistema político colombiano, pero muchas de las reformas que prometió quedaron inconclusas debido a la polarización y a la falta de consensos.

“El cambio que planteó Petro se quedó a media marcha. Logró consolidar un proyecto progresista muy importante desde el punto de vista simbólico, pero muchas transformaciones estructurales nunca llegaron a concretarse”, explica Molina, quien considera que el verdadero legado político será la consolidación de un bloque opositor que seguirá teniendo un peso importante en el Congreso.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, reacciona durante su recorrido desde la Casa de Nariño hasta la Casa Museo Quinta de Bolívar para entregar la espada de Simón Bolívar en Bogotá. (EFE/ Pablo R. Seco)

Respecto a la seguridad, ambos analistas coinciden en señalar que la política de Paz Total terminó convirtiéndose en uno de los principales pasivos del gobierno. Para Ospina, “fue un fracaso evidente” que permitió el fortalecimiento de grupos armados ilegales y el incremento de la extorsión y los ataques contra la población civil.

Molina comparte parte de ese diagnóstico, aunque desde una perspectiva más académica. Considera que el proceso otorgó numerosas garantías a organizaciones criminales sin lograr avances significativos en materia de seguridad para la ciudadanía. “Posiblemente fue el gran lunar del gobierno Petro”, resume.

En cuanto a la economía, Molina reconoce que el descenso de la inflación constituye uno de los indicadores más favorables del gobierno saliente, pero advierte que ese dato no puede analizarse de manera aislada. A su juicio, también deben evaluarse la desaceleración económica, la expansión de grupos armados en algunos territorios y la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

Ambos especialistas también coinciden en que el principal desafío del próximo gobierno será reconstruir consensos en un país profundamente dividido. Mientras Ospina considera que la prioridad será garantizar gobernabilidad en medio de un Congreso fragmentado, Molina advierte que la polarización seguirá marcando la agenda política colombiana si no se recupera la confianza en las instituciones.

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia este viernes 7 de agosto. La ceremonia de investidura marcará el fin del mandato del izquierdista Gustavo Petro y se realizará de forma excepcional en Cali. (Jaime Saldarriaga / AFP). / JAIME SALDARRIAGA

Quizá la mejor síntesis del legado de Petro la ofrecen las palabras con las que ambos entrevistados definieron su administración. Para Ricardo Ospina, el balance puede resumirse en una sola palabra: “desilusión”, porque, a su juicio, las altas expectativas que despertó el primer gobierno de izquierda terminaron chocando con problemas de gestión y ejecución. Para Nicolás Molina, en cambio, fue un “gobierno de egocentrismo histórico”, marcado por un liderazgo excesivamente personalista que dificultó la construcción de acuerdos políticos.

Con luces y sombras, Gustavo Petro deja un país distinto al que recibió hace cuatro años. La inflación cedió, la pobreza mostró una reducción histórica y nuevos sectores sociales ganaron protagonismo político. Pero también quedan abiertas interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la recuperación de la seguridad y la capacidad de la clase política para reducir una polarización que, según coinciden ambos analistas, será el principal desafío que deberá enfrentar Abelardo de la Espriella desde el inicio de su mandato.