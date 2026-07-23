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¿Se merece la sororidad?

“Y es que seguramente la hermandad automática es una ilusión, porque, en verdad, la solidaridad es algo que debería construirse”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori sostiene encuentro con asociación de defensores de la democracia. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
    Keiko Fujimori sostiene encuentro con asociación de defensores de la democracia. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

    La sororidad suele entenderse como la solidaridad y el reconocimiento mutuo entre mujeres frente a las desigualdades que históricamente las han afectado, pero ¿ese reconocimiento debe depender también de la afinidad política?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.