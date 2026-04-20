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Resumen

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Cuando la desgracia llega, nunca viene sola. Lo sabe bien la ciudad de Lima, Metrópoli que tuvo que enfrentar dos crisis energéticas de manera simultánea en marzo pasado: por un lado, la ausencia de gas, ocasionada por la rotura del gasoducto de TGP y, por otro lado, el alza en los precios de los combustibles debido al estallido de la guerra en Oriente Medio.

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