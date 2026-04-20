Se trató de una ´tormenta perfecta’ que ocasionó, con su efecto combinado, que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se dispare 2,38% en marzo, el resultado mensual más elevado de los últimos 32 años, según el INEI.

“Como consecuencia de esto, la inflación ya salió del rango meta de 1% a 3% anual”, refiere Cesar Fuentes, director de la maestría en gestión pública de Esan.

Y es que, como bien señala el economista, cualquier salto en los precios de los combustibles gatilla un efecto en cadena que no solo afecta a los sectores transporte y alimentos, sino a la cadena productiva en pleno, lo cual “determina que el choque sea grande”.

Afortunadamente, la reparación del ducto de Camisea diluyó el componente negativo de la falta de gas, lo que nos deja librados, únicamente, al vaivén de los precios internacionales del petróleo, puntualiza Fuentes.

Esto no quiere decir, sin embargo, que las complicaciones relacionadas con la energía van a ceder. Por el contrario, los especialistas en hidrocarburos consultados para este informe advierten que estaríamos ad portas de encajar el impacto más profundo de la guerra en Medio Oriente si las negociaciones de paz fracasan y el conflicto se amplía.

¿A qué riesgos nos enfrentamos?

La alta volatilidad de los precios del petróleo genera inflación en todo el mundo.

Impacto local

Lo que diferencia a la guerra en el Golfo Pérsico de otros conflictos recientes, como el de Ucrania, es lo difícil que resulta realizar pronósticos debido a que “ninguno de los tres gobiernos involucrados: USA, Israel e Irán, goza de credibilidad”, manifiesta Diego Díaz, socio de Macroconsult.

El hecho concreto, apunta Francisco Belaunde, vicepresidente de la Asociación Peruana de Asuntos Internacionales, es que “estamos lejos de las cotizaciones del petróleo que había antes del estallido de la guerra" (US$65-70/barril), un problema que no solo eleva los precios de los combustibles (US$95-100 hoy), sino que “también comienza a generar escasez”.

Así ocurre en países cercanos al conflicto, como Egipto, donde se ha instaurado un toque de queda para restaurantes y locales nocturnos “con el fin de ahorrar energía”, refiere el internacionalista.

Pero el impacto de la guerra va mucho más lejos. Y es que su persistencia dificulta la fabricación de productos clave para la economía global, como los fertilizantes y los chips (semiconductores) utilizados en Inteligencia Artificial. Esto, debido a las restricciones en el suministro de gas natural y helio (subproducto del gas), insumos empleados en la manufactura de dichos productos.

El efecto, subraya Belaunde, es brutal y lo vamos a sufrir también en el Perú “si las cosas continúan como están”.

Así, Díaz refiere que aún estamos por ver el impacto de la escasez de urea, una crisis “que todavía no se manifiesta en el país, pero que constituiría un ”efecto de segunda vuelta”.

Los precios de la urea y los combustibles de disparan.

Lo que estamos observando, por lo pronto, son mayores precios de los combustibles, como el diésel y la gasolina regular, los cuales han subido 62% y 38%, respectivamente, desde el 27 de febrero (vísperas de la guerra), anota Macroconsult.

De hecho, la firma consultora ha identificado que el último embarque de diésel importado por el Perú llegó “con un precio 74% más alto en relación a febrero”.

Walter Espinoza, experto en energía, remarca que ya tenemos un problema con el diésel, como se echa de ver en las paralizaciones que vienen ocurriendo en varios puntos del país, como Puno y Pucallpa. Se trata, apunta, de una problemática que podría agravarse, dependiendo de las vicisitudes de la guerra en Oriente Medio.

Si el conflicto persiste, alerta Díaz, podríamos volver a repetir los eventos del 2022 (guerra en Ucrania) con bloqueos de carreteras y protestas de los transportistas, lo cual “puede ser un caldo de cultivo para un candidato presidencial de izquierda”. ¿Qué escenarios se visualizan para los precios de los combustibles?

Riesgo inflacionario

Los expertos consultados para este informe son unánimes en señalar que los precios del crudo y sus derivados no volverán a ser los mismos después de esta guerra.

Esto ocurre, explica Belaunde, porque hay mucha infraestructura que ha sido seriamente dañada en los países del Golfo Pérsico.Es el caso de las instalaciones gasíferas de Qatar, primer productor de gas natural del mundo.

Las instalaciones gasíferas de Qatar, mayor productor de gas natural del mundo, han sido seriamente dañadas e inutilizadas por lo que resta del año.

En efecto, el gobierno catarí ha anunciado que tardará más de un año en volver a poner en operación sus instalaciones, semi destruidas por los ataques iraníes.

Todo esto hace prever, apunta Díaz, que seguiremos viendo precios del gas y el petróleo mayores a los que había antes del conflicto “no por días o meses sino, inclusive, durante más de un año”.

Es por esta razón que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está comunicando a los bancos centrales que “se preparen para elevar sus tasas de interés con el fin de contrarrestar la inflación”, anota Belaunde.

Macroconsult considera que el Perú debería empezar a preocuparse seriamente si el conflicto se extiende hasta el mes de mayo, pues eso significaría que “tendremos un segundo trimestre muy afectado por el alza en los precios”. ¿De qué aumento estamos hablando?

Fuentes estima que, en un escenario como este, el país experimentaría una inflación superior al 3% hasta julio o agosto, después de lo cual “esta empezaría a bajar”. El economista advierte, sin embargo, que una escalada en la guerra ocasionaría que la inflación sea mayor.

“El riesgo para el país es que este choque temporal se convierta en un choque casi permanente, pues en ese caso sí va a haber un traslado de los costos de transporte al consumidor de manera constante”, anota. ¿Qué herramientas tiene el Perú para contrarrestar esta amenaza?

El estallido de la guerra en Ucrania (2022) ocasionó una escalada en los precios de los combustibles y la inflación. Lo mismo podría ocurrir en 2026. (Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec) / JULIO REAÑO

El FEPC

La crisis que se avizora puede ser de tal magnitud, que deberíamos estar en condiciones de activar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), refiere Espinoza.

De acuerdo a Fuentes, hay solo dos opciones a las que puede recurrir el Gobierno en circunstancias como esta (de choques fuertes en la oferta): un esquema de subsidios o la activación del FEPC, “el cual ha funcionado bastante bien en su momento”, detalla.

Ocurre, sin embargo, un grave problema con este mecanismo, y es que se halla virtualmente desactivado desde el año pasado debido al retiro voluntario (desafiliación) de sus miembros más representativos: Petro-Perú y Repsol.

Esto, debido a problemas estructurales percibidos por ambas empresas y a su desconfianza en torno a las compensaciones que deberían recibir por parte del Estado.

Este arrastra, en efecto, una fuerte deuda con las dos refinadoras desde la última activación del fondo en el 2022. Hablamos de S/145 millones en el caso de la estatal peruana y de más de S/190 millones en el caso de la española.

Si el Gobierno quiere reactivar el FEPC, manifiesta Espinoza, lo que debe hacer es generar confianza entre los actores del mercado, sentándose a negociar con ellos y pagando la deuda antigua.

Las regiones del Perú experimentaron bloqueos y paralizaciones por el alza de los precios del diésel y las gasolinas en 2022, una historia que se podría repetir este año. Foto/Difusión.

“Si no hay dinero, ninguna empresa petrolera se atreverá a seguir subsidiando el fondo porque son empresas privadas y no están para esas cosas”, remarca.

Por el contrario, Díaz considera que el FEPC es inviable en las condiciones actuales debido a los problemas que experimenta y a que “estamos en un mundo con más volatilidad”. La solución, asegura, consiste en trabajar en un esquema alternativo.

Se trata, sin embargo, de un asunto que el Gobierno todavía no está discutiendo, pero que “tendría que empezar a discutir conforme pasen las semanas y los transportistas empiecen a sentir, cada vez más, el alza del choque de precios”, puntualiza.

El tiempo apremia, pues una mayor inflación impactará en todos los ciudadanos: amas de casa, transportistas e industrias, porque los combustibles son, al fin y al cabo, la sangre que corre por el sistema económico.