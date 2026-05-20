El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Pobreza urbana

“Resulta indispensable exigir mayor claridad sobre las políticas urbanas y de acceso a la vivienda que marcarán los próximos cinco años”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El informe técnico del INEI sobre la evolución de la pobreza monetaria en el país evidencia los efectos de la inestabilidad institucional y de las políticas populistas que han marcado al país desde el 2016. A tres años del final oficial de la pandemia del COVID-19, el país aún no recupera los indicadores sociales del 2019, mientras que desde el 2020 la pobreza urbana se ha mantenido persistentemente elevada. Esto es sumamente crítico pues, como explica la Dra. Carolina Trivelli, “no hemos entendido que la pobreza cambió”. Trivelli advierte sobre el rápido empobrecimiento del ámbito urbano, en particular de Lima Metropolitana, promovido principalmente por la inflación y el incremento de la informalidad. Esta situación está directamente conectada con la afirmación del Dr. Julio Velarde sobre el impacto del crecimiento informal y no planificado de las ciudades en la capacidad del Estado para atender la demanda de vivienda. El diagnóstico es claro, por lo que sería razonable esperar que los planes de gobierno de los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta presenten propuestas concretas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.