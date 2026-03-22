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La pieza que falta

El BCRP anticipa un desempeño económico favorable para este año, pero el clima político podría entorpecer todo.

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    Una vez cada tres meses, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de su presidente, Julio Velarde, expone su visión sobre el estado de la economía peruana y las proyecciones para los próximos años. La presentación del Reporte de Inflación, esta semana, cayó en un momento especialmente delicado: en medio de una turbulencia global por la guerra en Irán y a menos de un mes de la primera vuelta electoral. El siguiente reporte -a mediados de junio- se presentará con el próximo presidente ya electo.

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