El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Los ausentes también definen

Al no votar, uno también está decidiendo sobre el futuro del Perú, sea o no consciente de ello.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Oficialmente, la campaña para elegir al próximo presidente del Perú ha terminado. Ya no habrá más mítines ni actividades proselitistas de ningún tipo. El país entra así a un período de reflexión en el que más de 27 millones de votantes meditarán sobre cuál de las dos opciones que siguen en carrera es la mejor para conducir los destinos de todos nosotros por los próximos cinco años.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.