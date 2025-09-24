Hudbay Mineral Inc anunció el cierre de operaciones en un molino en su mina Constancia en Perú debido a las continuas protestas políticas.

“Debido a las recientes manifestaciones cerca de Constancia, la planta ha sido cerrada temporalmente como medida de seguridad y para que las autoridades puedan abordar las protestas ilegales”, se lee en el comunicado del martes.

“La seguridad de todo el personal es la máxima prioridad de la Compañía, y Hudbay ha tomado precauciones para garantizarla, incluyendo la desmovilización temporal del personal no esencial. Si bien la planta de Constancia continuó operando durante el fin de semana, debido a las recientes manifestaciones cerca de Constancia, la planta ha sido cerrada temporalmente [...]. Hudbay planea aprovechar el tiempo de inactividad para realizar mantenimiento preventivo en la planta y posiblemente adelantar parte del mantenimiento planificado para finales de este año", detalló la compañía minera.

Las protestas y bloqueos de carreteras en el Perú han generado diversas disrupciones para las operaciones mineras y metalúrgicas en el país. Hudbay Minerals dijo que continuará colaborando con las autoridades gubernamentales y legales para interactuar con los manifestantes y lograr una pronta resolución que permita que las operaciones se normalicen lo antes posible.

“La compañía considera que estas interrupciones temporales se resolverán y no afectarán su capacidad para cumplir con su pronóstico de producción y costos para este 2025″, recalcó Hudbay en su comunicado.

La empresa precisó también que ha forjado sólidas relaciones con las comunidades cercanas a Constancia y, en ese sentido, dijo estar comprometida a ser un operador seguro y responsable, además de contribuir significativamente a largo plazo a la prosperidad de las comunidades locales y regionales.

Hudbay es una empresa minera de minerales críticos centrada en el cobre con tres operaciones de larga duración y una cartera de proyectos de crecimiento de cobre de primer nivel en jurisdicciones mineras de primer nivel de Canadá, Perú y Estados Unidos.

De acuerdo con Bloomberg, la preocupación por el suministro mundial de cobre, un metal crucial para la fabricación ecológica y de alta tecnología, ha aumentado este año. Bloomberg detalló también que la mina Las Bambas, propiedad de MMG Ltd., que a menudo ha sido un foco de protestas peruanas, no se ha visto afectada por las recientes protestas y bloqueos, según un correo electrónico de la empresa.

Cabe resaltar que la noche del martes 23 de setiembre los precios del cobre se mantuvieron estables mientras el mercado sopesaba la interrupción de la planta de mina Constancia, de Hudbay, frente a la trayectoria de la Reserva Federal (FED) sobre las tasas de interés, ya que la entidad monetaria estadounidenses no ha dado mayores luces sobre cuándo se dará el siguiente recorte de tipos previso por la entidad.

Kelvin Wong, analista senior de mercado de la firma Oanda, comentó a la agencia Bloomberg que las tasas de interés más bajas suelen impulsar la demanda de materias primas como el cobre, por lo que será clave el movimiento de las tasas de la FED en las siguientes semanas.