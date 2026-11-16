El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, recibió el Premio Honorífico de la III edición de los Premios Influencia Hispana, ceremonia realizada en Madrid, España, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la estabilidad monetaria y económica del país.

Los Premios Influencia Hispana, organizados por la entidad del mismo nombre en colaboración con la Comunidad de Madrid, distinguen a personalidades e instituciones que destacan por su talento, creatividad y contribución al desarrollo de los países que comparten la lengua española.

Durante la ceremonia, Velarde destacó la importancia de la estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido y resaltó los avances en materia de inflación en diversos países de América Latina durante las últimas décadas. Asimismo, señaló que la estabilidad de precios constituye una condición esencial para impulsar el desarrollo económico.

Este reconocimiento se suma a las diversas distinciones nacionales e internacionales recibidas por el presidente del BCR a lo largo de su trayectoria, y pone en valor el compromiso institucional con la estabilidad monetaria, la credibilidad y la excelencia técnica al servicio del país.

En esta edición también fueron galardonados Edmundo González, quien fuera electo presidente de Venezuela, el equipo de fútbol Real Madrid y la banda Hombres G, entre otras personalidades.