José Angello Tangherlini, ministro de Transportes, informó que el Gobierno busca reducir la tarifa que pagan los pasajeros en conexión internacional. Lima Airport Partners (LAP) presentó una propuesta para rebajarla a 37%, hasta unos US$6,40, pero el MTC y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscan que el monto llegue a los US$4.

De esta manera, el titular del MTC planteó reducir a aproximadamente US$4 la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional que pagan los pasajeros que realizan escala en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Tangherlini indicó que LAP, concesionaria del terminal aéreo, presentó una propuesta de adenda que contempla una reducción de 37% en esta tarifa, con lo que el monto bajaría a alrededor de US$6,40. No obstante, precisó que el Poder Ejecutivo busca negociar una reducción mayor, hasta acercarla a los US$4.

“Ya el día viernes hemos recibido la propuesta de adenda por parte de Lima Airport Partners, que establece un descuento del 37% en la tarifa de la TUUA. Con lo cual, la propuesta de LAP ronda los 6 dólares. Lo que nosotros esperamos es que finalmente la TUUA de transferencia pueda quedar alrededor de los 4 dólares”, sostuvo el ministro de Transportes durante su presentación ante el Congreso.

Otro de los puntos que destacó fue que las aerolíneas se han comprometido a incorporar la TUUA de transferencia internacional directamente en el precio del pasaje. Con ello, los pasajeros ya no tendrían que realizar un pago adicional durante su conexión en el aeropuerto Jorge Chávez.

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“Tenemos también el compromiso de las aerolíneas de que la tarifa pueda ser incluida en el boleto aéreo”, acotó.

Cabe recordar que la tarifa de transferencia internacional se estableció en US$10,05 por pasajero, sin IGV, y comenzó a cobrarse el 7 de diciembre de 2025. Por su parte, LAP presentó en julio una propuesta para reducirla a US$6,40, también sin IGV, lo que representa una rebaja aproximada del 37%.