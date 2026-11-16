Cabe recordar que la tarifa de transferencia internacional se estableció en US$10,05 por pasajero, sin IGV, y comenzó a cobrarse el 7 de diciembre de 2025. Foto: Andina.
Cabe recordar que la tarifa de transferencia internacional se estableció en US$10,05 por pasajero, sin IGV, y comenzó a cobrarse el 7 de diciembre de 2025. Foto: Andina.
Por Redacción EC

José Angello Tangherlini, ministro de Transportes, informó que el Gobierno busca reducir la tarifa que pagan los pasajeros en conexión internacional. Lima Airport Partners (LAP) presentó una propuesta para rebajarla a 37%, hasta unos US$6,40, pero el MTC y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscan que el monto llegue a los US$4.

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