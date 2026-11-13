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Resumen

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Si el BCRP quiere estimular la economía, baja su tasa de referencia y modula el flujo de crédito en el mercado interbancario. Es sencillo y es inmediato. (Foto: GEC)
Si el BCRP quiere estimular la economía, baja su tasa de referencia y modula el flujo de crédito en el mercado interbancario. Es sencillo y es inmediato. (Foto: GEC)
Por Melissa Rodríguez Enciso

El Banco Central de Reserva (BCR) reconoció que se está materializando el riesgo de una inflación mayor a la prevista para 2026, tras el incremento de los precios de alimentos y combustibles registrados en octubre. La entidad actualizará sus proyecciones en diciembre, pero no adelantó una nueva cifra para el cierre del año.

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