El Banco Central de Reserva (BCR) reconoció que se está materializando el riesgo de una inflación mayor a la prevista para 2026, tras el incremento de los precios de alimentos y combustibles registrados en octubre. La entidad actualizará sus proyecciones en diciembre, pero no adelantó una nueva cifra para el cierre del año.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, explicó que la inflación mensual de octubre, de 0,57%, reflejó los riesgos al alza que acompañaban la proyección presentada en setiembre, cuando la entidad estimó que la inflación cerraría el 2026 en 4,2%.

“Por el momento, lo que se está mencionando en el comunicado es que se está materializando el sesgo al alza de la inflación de este año”, señaló durante la presentación del Programa Monetario de noviembre.

La inflación interanual pasó de 4,5% en setiembre a 5,3% en octubre, según las cifras del BCR. Armas recordó que, entre mayo y setiembre, las tasas mensuales habían sido moderadas y compatibles, en términos anualizados, con el rango meta de entre 1% y 3%. Ese comportamiento cambió en octubre por las presiones sobre alimentos y energía.

El funcionario indicó que la magnitud de la revisión de la proyección se conocerá en el Reporte de Inflación de diciembre.

La inflación interanual pasó de 4,5% en setiembre a 5,3% en octubre, según el BCR. (Foto: GEC) / LUCERO DEL CASTILLO

El Niño ya afecta a los alimentos

Consultado sobre los productos que podrían seguir encareciéndose, Armas identificó a los alimentos agrícolas perecibles como los más expuestos. Sin embargo, precisó que todavía es difícil prever la magnitud del impacto, porque dependerá de la evolución del fenómeno de El Niño.

“Ya se están viendo plagas en cultivos, como por ejemplo la zanahoria. Se está viendo también, desgraciadamente, que ante El Niño ha habido reducción de siembras en varios productos de alimentos agrícolas perecibles. También, las lluvias malogran cosechas”, afirmó.

Armas también señaló que los vientos dañaron cultivos de choclo en Cañete e Ica y contribuyeron al aumento del precio de ese producto en octubre.

Asimismo, explicó que los modelos climáticos prevén una reducción de las anomalías de temperatura, aunque eso no significa que las temperaturas dejarán de estar por encima de lo normal. Advirtió que las proyecciones podrían cambiar y que el BCR continuará monitoreando sus efectos sobre los precios.

El BCR señaló que los vientos dañaron cultivos de choclo en Cañete e Ica y contribuyeron al alza de su precio en octubre.

El último jueves, el banco central elevó su tasa de referencia de 4,25% a 4,50%, en su primer aumento desde enero de 2023. Armas explicó la medida como una acción preventiva para evitar que los aumentos de precios se vuelvan persistentes.

El funcionario no confirmó nuevas subidas y reiteró que las siguientes decisiones dependerán de la información que se conozca durante noviembre.

Consultado por El Comercio sobre las perspectivas de inflación para el primer trimestre de 2027, Armas ratificó que espera una reducción clara de la inflación interanual desde marzo y una convergencia hacia el 2% en su horizonte de proyección, que se extiende hasta fines del próximo año.