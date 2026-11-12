El Banco Central de Reserva (BCR) elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, de 4,25% a 4,50%, en su primer aumento desde enero de 2023. La decisión buscó propiciar el retorno de la inflación al rango meta, ante fuertes choques de oferta, expectativas de inflación por encima de ese rango y un alto dinamismo de la demanda interna.

En su Programa Monetario de noviembre, el ente emisor informó que la inflación interanual aumentó de 4,5% en setiembre a 5,3% en octubre, principalmente por el incremento de los precios de alimentos y energía. Las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 3,1%, ligeramente por encima del rango meta de entre 1% y 3%.

Según el BCR, la inflación interanual sin alimentos y energía pasó de 4,5% a 4,6%. Al excluir también el transporte, se ubicó en 2%, en el centro del rango meta, aunque ligeramente por encima de los niveles registrados en los últimos meses.

El banco central proyectó que tanto la inflación total como aquella que excluye alimentos y energía retornarán al rango meta y se situarán alrededor del 2% en su horizonte de proyección, conforme se disipen los choques de oferta. Sin embargo, advirtió que el fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían tener efectos más persistentes, algunos de los cuales ya se materializaron en los últimos meses.

Asimismo, señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de actividad a octubre continuaron mostrando un buen desempeño. Los indicadores de expectativas de su encuesta disminuyeron, pero permanecieron en el tramo optimista.

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, explicó que la inflación, las expectativas por encima del 3% y la fortaleza de la demanda interna justificaban un ajuste preventivo para contener eventuales presiones sobre los precios. También reconoció el riesgo de una desaceleración, pero destacó que la actividad económica se mantenía dinámica.

“La inflación se ha alejado del límite superior del rango meta. Las expectativas de inflación están algo por encima del 3%. Lla demanda interna está bastante robusta. Todo este panorama configura un escenario en el que la posición de la política monetaria hoy nos parece que no está reflejando las condiciones del ciclo económico. Debería ir un poquito arriba para contener eventuales presiones inflacionarias”, señaló.

Perea reconoció que buena parte de la inflación estuvo vinculada a choques de oferta, principalmente al encarecimiento de los combustibles y su transmisión al transporte. No obstante, advirtió que su persistencia podía afectar las expectativas y llevar a las empresas a trasladar sus mayores costos al consumidor.

El encarecimiento de los combustibles eleva los costos de producción y transporte, señalaron los especialistas consultados. (Foto: GEC)

“Como la demanda está tan buena, si subo un poco mis precios, no voy a perder mi participación de mercado”, explicó.

Marco Ortiz, profesor asociado al Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, sostuvo que el encarecimiento de la energía afectaba los costos de producción de casi toda la economía. Advirtió que, si las personas empezaban a esperar más inflación, recuperar el control de esas expectativas resultaría más costoso.

“Estamos poniendo en la balanza subir la tasa ahora versus subirla después, más veces después”, afirmó.

En un hilo publicado en la red social X, Ortiz también planteó que una caída del PBI no descartaba la necesidad de elevar la tasa. Explicó que, si un choque reducía la capacidad de producción más que la demanda, podían persistir presiones sobre los precios incluso con una menor actividad económica.

Los efectos del ajuste

Ortiz reconoció que una tasa más alta tenía costos sobre la actividad, aunque consideró que el efecto de una subida moderada sobre el crecimiento sería pequeño.

“Encarece el crédito, enfría en algo el consumo y la inversión, y el empleo se recupera un poco más lento”, señaló.

Ortiz precisó que la política monetaria puede moderar o estimular temporalmente la actividad, pero no generar crecimiento económico de largo plazo.

Una tasa más alta encarece el crédito y modera el consumo y la inversión, explicó Marco Ortiz. / MANUEL MELGAR

El BCR precisó que su decisión no implicaba necesariamente el inicio de un ciclo de alzas sucesivas. Señaló que evaluará la inflación subyacente, las expectativas, la actividad económica y la duración de los choques de oferta para determinar si son necesarias modificaciones adicionales de la tasa.

Sobre el dólar, Perea indicó que una subida de la tasa peruana podía generar cierta tendencia a la baja del tipo de cambio. Sin embargo, consideró que el diferencial con Estados Unidos era secundario para las decisiones de política monetaria, porque el BCR disponía de otros instrumentos para intervenir en el mercado cambiario.

“No subordina las decisiones de política monetaria a lo que ocurra en Estados Unidos”, sostuvo.

Los especialistas coincidieron en que subir la tasa y aumentar el gasto público para atender a los afectados por El Niño podían ser medidas compatibles. Perea señaló que la ayuda debía dirigirse a quienes más la necesitan, mientras que Ortiz propuso destinar recursos a reconstrucción, bonos para trabajadores afectados y garantías ante dificultades para pagar créditos.

Por su parte, Waldo Mendoza, exministro de Economía, sostuvo en un hilo publicado en X que una subida de tasas podía moderar el gasto privado y compensar el mayor gasto público en reconstrucción. Si ambas medidas se calibraban adecuadamente, cambiaría la composición de la demanda sin aumentar su nivel total ni añadir presiones inflacionarias por esa vía, explicó.