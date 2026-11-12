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Resumen

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El Banco Central de Reserva (BCR) elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, de 4,25% a 4,50%, en su primer aumento desde enero de 2023. La decisión buscó propiciar el retorno de la inflación al rango meta, ante fuertes choques de oferta, expectativas de inflación por encima de ese rango y un alto dinamismo de la demanda interna.

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