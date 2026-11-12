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Resumen

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Jensen Huang, el fundador y ahora ex CEO de Nvidia. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
Jensen Huang, el fundador y ahora ex CEO de Nvidia. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
/ JUNG YEON-JE
Por Diego Marrero

Hasta hace una semana, Jensen Huang era probablemente el ejecutivo más influyente del mundo. Cofundó Nvidia en 1993 como una empresa de tarjetas gráficas para videojuegos y, en más de tres décadas al mando, la convirtió en la empresa más valiosa del mundo y en una pieza central de la inteligencia artificial (IA). Hoy, la mayoría de los modelos de IA se entrenan y funcionan con chips de Nvidia. Por eso, su renuncia como presidente, CEO y miembro del directorio no es un simple cambio de gerencia. Es un golpe para todo el sector de IA.

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