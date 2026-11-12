El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense.

El consejo de la empresa informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

El ejecutivo estuvo bajo escrutinio tras relaciones extramaritales que incluían a una presunta espía china.

Este hecho trajo consigo un fuerte escrutinio sobre su labor al frente del principal fabricante de chips para IA, ya que el servicio de inteligencia estadounidense sostuvo que su amante, Alice Huang, habría sido reclutada por China para acceder a información del millonario e influir para desviar chips hacia el gigante asiático.

A esto se sumó ayer la revelación de otra infidelidad con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, quien reportaba directamente el ejecutivo.

Jensen Huang, el fundador y ahora ex CEO de Nvidia. (Foto: Jung Yeon-je / AFP) / JUNG YEON-JE

Tras confirmarse la salida, las acciones de Nvidia se desplomaban un 10% en la previa a la apertura de Wall Street.

Nvidia nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente. Además, se designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.