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Resumen

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El cofundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, dimite de su cargo con efecto inmediato. Foto: EFE/EPA/Ritchie B. Tongo
El cofundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, dimite de su cargo con efecto inmediato. Foto: EFE/EPA/Ritchie B. Tongo
Por Agencia EFE

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense.

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