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Resumen

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Por Claudia Inga Martínez

Entel, que ingresó al mercado peruano el año 2013, tras concretar la adquisición del 100% de las acciones y activos de Nextel Perú, ha decidido salir dejar el país luego de 13 años, de acuerdo al Diario Financiero de Chile.

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