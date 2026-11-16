Una nueva transacción sacude el mercado ‘telco’ en el país. El viernes pasado, se confirmó que Millicom, dueña de la marca Tigo, llegó a un acuerdo para comprar la operación peruana de Entel por US$1.714 millones, incluyendo los pasivos por arrendamiento.

Según informó la compañía de Luxemburgo, especificó que este monto implica un múltiplo de transacción de 5,0x el EBITDA estimado para 2026, antes de sinergias y costos de integración.

“Esta transacción representa un paso importante en la estrategia de crecimiento regional de Millicom y se espera que se financie mediante una combinación de financiamiento local y efectivo disponible”, informó la compañía. El precio de compra, detalló, se pagará en tres plazos: 65% al ​​cierre, 10% doce meses después del cierre y 25% dieciocho meses después del cierre.

Millicom, que será la nueva dueña de Entel, espera que la transacción se cierre a principios de diciembre de 2026, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones.

La importancia de Perú en su estrategia

En el comunicado de la compañía, se indica que una vez completado el proceso de compra, la adquisición ampliaría la presencia de Millicom a 13 mercados e impulsaría aún más su estrategia de diversificación geográfica, incrementando su presencia en economías con calificación crediticia de grado de inversión.

De hecho, destacan que Perú cuenta con calificaciones soberanas de grado de inversión otorgadas por Moody’s, S&P y Fitch, ofrece un mercado de más de 34 millones de personas y una base sólida para el crecimiento a largo plazo en conectividad y servicios digitales.

¿Por qué compró la filial de Entel?

La operadora de telecomunicaciones destacó que Entel Perú cuenta con una consolidada red y una sólida base de clientes de pospago. Así también menciona que las relaciones empresariales que tiene la chilena ofrecen una plataforma atractiva para un crecimiento rentable.

“Tras la finalización de la operación, Millicom pretende aprovechar estas fortalezas aplicando su capacidad de mejora operativa, su poder de compra regional y su enfoque disciplinado en la asignación de capital”, detalló.

Entel concreta acuerdo para vender sus operaciones en Perú y proyecta millonaria utilidad. (Foto: Andina)

Al cierre del primer trimestre de 2026, el mercado peruano alcanzó los 39,4 millones de líneas móviles, lo que significó un crecimiento de 2,85 % en comparación al mismo periodo de 2025 cuando se reportaron 38,3 millones a nivel nacional, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

De acuerdo a la información reportada por las empresas operadoras y publicada en el portal informativo Punku, Claro tiene el 33,35 % de participación de mercado, seguido de Bitel con 24, 01 %, Entel con 22, 54 %, y Movistar con 19, 81 %. En tanto, los operadores móviles virtuales, en conjunto, registran el 0.29 % restante.

¿Qué planes tiene en el Perú?

En el Perú, el Grupo aseguró que vislumbra importantes oportunidades para mejorar la eficiencia, optimizar el capital de trabajo y fortalecer la generación de efectivo, manteniendo al mismo tiempo la calidad del servicio y la experiencia del cliente.

La adquisición - indicaron-también generaría oportunidades para ampliar los servicios de mayor valor para consumidores y empresas.

“El acceso de Entel Perú a una extensa red de fibra óptica mediante alianzas mayoristas, sumado a la experiencia de Millicom en conectividad móvil y doméstica, impulsaría un crecimiento eficiente en términos de capital en servicios convergentes, relaciones más sólidas con los clientes e ingresos recurrentes adicionales”, señalaron en el comunicado.

La dueña de la marca Tigo, además, prevé que la transacción genere un aumento en el flujo de caja libre de capital en su primer año posterior a la finalización de la compra, en línea con el enfoque adoptado en sus recientes adquisiciones de las operaciones de Telefónica en la región como en Ecuador Uruguay y Chile.

Marcelo Benítez, CEO de Millicom, comentó: “Estamos muy entusiasmados con nuestra llegada a Perú, un gran país con un enorme potencial y un nuevo e importante capítulo en nuestra trayectoria de crecimiento en Latinoamérica. En los últimos años, hemos demostrado nuestra capacidad para integrar con éxito nuevas operaciones, mejorar la experiencia del cliente y obtener sólidos resultados financieros. Contamos con una estrategia probada basada en nuestra doble E: brindar la mejor experiencia al cliente con la mayor eficiencia. Confiamos en nuestra capacidad para replicar ese éxito en Perú”, sostuvo.

Agregó que su enfoque sigue siendo el mismo que en sus otros mercados: ejecución disciplinada, crecimiento rentable y generación de flujo de caja sostenible. “Esperamos dar la bienvenida al equipo de Entel Perú a la familia Millicom y construir juntos un futuro exitoso”, apuntó.

El Grupo espera que el apalancamiento a finales de 2026 se mantenga en torno a 2,5 veces, incluyendo la adquisición, y no se prevé que la transacción afecte negativamente a las distribuciones previstas a los accionistas. Y espera que se fortalezca la capacidad del Grupo para respaldar dichas distribuciones a lo largo del tiempo mediante una mayor generación de efectivo.

En cuanto a las oportunidades que ve en el Perú, Millicom ve espacios para profundizar la adopción digital y ampliar los servicios de mayor valor para hogares y empresas. Así también, menciona la creciente demanda de servicios de conectividad.

“Según Osiptel, los ingresos por servicios móviles aumentaron un 5,6 % y los ingresos por Internet fijo un 5,8 % en 2025. Las suscripciones móviles de pospago y planes controlados crecieron un 10,1 %, lo que pone de manifiesto la expansión del mercado de servicios recurrentes y el fortalecimiento de las relaciones con los clientes”, resaltaron en el documento.

A la par, observan alternativas para la ampliación de la adopción de fibra óptica en todo el país: las conexiones de fibra óptica crecieron aproximadamente un 21% en 2025, con un crecimiento superior al 26% fuera de Lima y Callao. “Esta expansión ofrece oportunidades para combinar los servicios de banda ancha móvil y fija, mejorar la retención de clientes y brindar conectividad avanzada a más comunidades”, comentaron.

Millicom indicó que la dinámica del mercado peruano tiene una excelente sintonía con las capacidades de la firma, por lo que ofrece un entorno atractivo para que la dueña de Tigo aplique su escala regional, su experiencia en servicios convergentes y su enfoque de inversión disciplinado.

“Tras la finalización de la operación, el Grupo buscará transformar este potencial en crecimiento rentable, mayor generación de efectivo y beneficios duraderos para los clientes”, remarcó.

Telecomunicaciones.

Agregó que las perspectivas atractivas de la economía peruana a mediano plazo, proporcionan una base favorable para la inversión a largo plazo.

Dos años activos en compras

Tigo actualmente tiene posiciones dominantes en mercados como Bolivia, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Mientras que desde el 2025 ha reforzado su presencia en la región con una agresiva estrategia de compras.

La última en efecto, ha sido el acuerdo de compra de Entel Perú, pero antes de ello, la matriz de Tigo absorbió operaciones de Movistar y Tuenti en Ecuador por US$380 millones en la segunda mitad del 2025.

En Chile, Millicom pactó la compra- en febrero de este año- del 100% de Telefónica Móviles Chile por un valor fijo de US$ 1.215 millones. El acuerdo contempló además hasta US$ 150 millones adicionales condicionados a metas del mercado local. En este caso, la compra no la asumió solo Millicom, sino que en consorcio con el holding francés NJJ (del empresario Xavier Niel), quedando NJJ con el 51 % y Millicom con el 49 % de la participación.

Mientras que en Colombia, Millicom realizó tres desembolsos consecutivos durante el primer semestre de 2026 para absorber a Movistar: en febrero desembolsó US$ 214,4 millones mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar el 67,5 % de Coltel (Movistar Colombia). En abril adquirió el 32,5 % restante de Coltel que pertenecía al Gobierno de Colombia en una subasta pública en bolsa.