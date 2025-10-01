Julio Velarde es condecorado con la Gran Cruz de la Orden de la Cámara de Comercio de Lima

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) otorgó, este martes 30 de septiembre, la Condecoración en el Grado de Gran Cruz de la Orden de la Cámara de Comercio de Lima a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

El funcionario recibió la máxima distinción de manos de Roberto De La Tore, presidente de la CCL, en reconocimiento a su liderazgo y aporte trascendental a la estabilidad macroeconómica del Perú, así como a su defensa de la política monetaria durante casi dos décadas al frente del BCR.

Julio Velarde en la CCL

Durante su discurso, De La Tore, destacó que “el nombre de Julio Velarde es sinónimo de solvencia técnica, integridad y liderazgo estratégico, logrando resguardar la estabilidad de la economía peruana en tiempos de incertidumbre global”.

Asimismo, resaltó que, bajo su conducción en el BCR, el Perú ha acumulado 28 años consecutivos de inflación de un solo dígito —el periodo más prolongado en América Latina—, consolidando al sol como una de las monedas más sólidas de la región.

Julio Velarde en la CCL

A su turno, durante la condecoración, Julio Velarde remarcó que la estabilidad económica es el pilar indispensable para que el país pueda crecer y reducir la pobreza, subrayando que sin una inflación baja y mercados libres no es posible generar inversión ni desarrollo.

Si bien mencionó que estos factores son relevantes, subrayó que también es fundamental el respeto al empresario y a la labor que realiza, pues la percepción positiva de la empresa privada en el país es aún menor al 50%. “No se trata de querer a los empresarios, sino de respetar la tarea que hacen”, comentó.

Julio Velarde en la CCL

El evento se realizó en el Centro de Convenciones de la CCL con la asistencia de autoridades, empresarios y representantes del sector académico. Además, se llevó a cabo la premiación del Concurso de Ensayo Económico “Premio Julio Velarde 2025”, en el que participaron estudiantes y egresados de Economía, Finanzas e Ingeniería Económica de todo el país.

Este concurso busca posicionar a la CCL como referente del pensamiento económico juvenil en el país, promoviendo la reflexión crítica y el análisis riguroso entre los participantes, bajo el tema: “Propuestas para el crecimiento y desarrollo económico del Perú”.

Julio Velarde en la CCL

La CLL informó que participaron en este concurso más de 700 jóvenes, entre estudiantes y egresados de 28 universidades del país, de los cuales se recibieron 51 ensayos con propuestas orientadas al crecimiento y desarrollo económico nacional.

En la categoría Egresados, el primer lugar fue para José Calsina Gutiérrez de la carrera de Economía y Negocios Internacionales. El segundo puesto lo obtuvo Sebastián Portocarrero Polanco (Economía), y el tercer puesto fue para Gladys Godines Sánchez (Economía).

Julio Velarde en la CCL

En la categoría Estudiantes, el primer lugar lo ocupó Ivanna Cubas Cubas (Economía), seguido de Estefano Benvenuto Castillo (Economía) en segundo puesto, y Francisco Arízola Blua (Economía) en tercer lugar.

Durante el evento se proyectó un video conmemorativo sobre la trayectoria de Julio Velarde, y la ceremonia concluyó con sus palabras de agradecimiento, seguido de un brindis institucional.