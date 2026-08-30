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Resumen

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Ilustración: Giovanni Tazza
Ilustración: Giovanni Tazza
Por Maritza Saenz

El Ejecutivo elevó al Congreso los proyectos de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2027, por un monto de más de S/266.506 millones, equivalente a un incremento de 3,5% respecto del año pasado, cuando se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de más de S/257.562 millones.

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