El Ejecutivo elevó al Congreso los proyectos de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2027, por un monto de más de S/266.506 millones, equivalente a un incremento de 3,5% respecto del año pasado, cuando se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de más de S/257.562 millones.

Del monto total, la mayor parte del gasto se concentra en el Gobierno Nacional, que recibiría más de S/166.613 millones. En tanto, los gobiernos regionales recibirían S/58.672 millones y los gobiernos locales o municipios, S/41.221 millones.

De la distribución

De acuerdo con el documento, el sector Educación concentra la mayor asignación, con S/49.068 millones de presupuesto. Le siguen Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, con S/36.997 millones, y Salud, con S/32.208 millones. También figuran Transporte, con S/26.014 millones; Orden Público y Seguridad, con S/15.338 millones; Protección Social, con S/12.493 millones; Justicia, con S/9.530 millones; Defensa y Seguridad Nacional, con S/8.993 millones; Agropecuaria, con S/6.316 millones; Ambiente, con S/4.578 millones, y Saneamiento, con S/4.422 millones, entre otros.

Asimismo, se destinan S/30.921 millones, equivalentes al 11,6% del presupuesto, al pago de la deuda pública.

Recortes y aumentos por carteras

Al comparar las asignaciones planteadas en el proyecto con el PIA 2026, se observa que varias carteras registran una reducción presupuestal. Entre ellas figuran Vivienda y Desarrollo Urbano, con una caída de 31%, y Saneamiento, con un recorte de 30%. Trabajo y Minería también presentan reducciones de 25,3% y 23%, respectivamente.

En contraposición, el Ejecutivo plantea incrementos de dos dígitos para algunas carteras. Industria registra el mayor aumento, de 28,29%, seguida de Defensa y Seguridad Nacional, cuya asignación crece 25,25%. También se incrementa el presupuesto de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, en 23%, entre otras carteras.

Si bien el aumento presupuestal está en línea con los ajustes observados en años anteriores, la expectativa de inflación para este año, que el BCR sitúa en 3,8%, podría reducir el margen de maniobra del Gobierno.

En ese sentido, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y presidente de Hágase Instituto, explica que, si bien el presupuesto registra un aumento nominal de 3,5%, una inflación de alrededor de 3,8% implicaría una caída real de 0,3%. No obstante, si se considera el deflactor de 2027, más cercano al rango meta, el resultado sería un incremento real de apenas 0,9%.

“En cualquiera de los dos casos es un presupuesto plano, donde el 43% del aumento bruto se financia recortando otras funciones de gasto y 17 de 25 caen en términos reales. No alcanza para la agenda anunciada por la presidenta Keiko Fujimori. Además, hay que recordar que el proyecto se formula sobre la senda fiscal vigente, con déficit de 1,4% del PBI y deuda de 29,3%, sin incorporar el relajamiento de reglas anunciado por el MEF en agosto. El PIA, además, es solo el punto de partida, porque el Congreso suele introducir en el debate disposiciones con impacto fiscal sin financiamiento identificado. El riesgo no es que el gasto termine siendo menor, sino mayor y peor compuesto”, refirió.

¿A qué responden los incrementos?

Entre los incrementos que llaman la atención figura el registrado en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Al respecto, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), relacionó este aumento con las acciones previstas frente al Fenómeno El Niño.

Te brinda espacio fiscal para poder responder; es decir, quieren tener un margen financiero para ejecutar prevención, mitigación y respuesta”, detalló.

En el caso de Defensa y Seguridad Nacional, Fuentes señaló que no encontró en el documento del proyecto un sustento específico que explique el incremento. “Creería que tiene que ver con la compra de aviones. El año pasado se pagó una parte, pero todavía faltan dos años más”, refirió.

Castilla coincidió con esta apreciación, aunque ambos especialistas aclararon que aún no es posible corroborar el destino específico de estos recursos hasta conocer el desagregado del sector.

El Comercio consultó al MEF sobre las razones detrás de estos incrementos, y al cierre de este informe no hubo respuesta sobre este incremento. No obstante, en una nota de prensa destacó que una de las principales prioridades del Presupuesto 2027 es fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

Para ello, el proyecto contempla S/2.832 millones para el sostenimiento de los servicios del Sistema de Justicia Penal y S/626 millones para las intervenciones policiales.

Además, se asignarán S/539 millones para la ampliación y el mejoramiento de establecimientos penitenciarios en Ica, Arequipa, Pucallpa y otras regiones, así como para fortalecer los servicios de seguridad en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.