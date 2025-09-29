Según el reciente informe Estudios Económicos de la OCDE, en el Perú se prevé que el PBI crezca 2,8% este año y 2,6% en el 2026.

“En vista que la inflación se sitúa dentro del rango objetivo del banco central, entre 1% y 3%, la política monetaria debería mantener, en términos generales, una orientación neutral y en función de los datos para proteger la estabilidad de precios frente a los riesgos nacionales e internacionales”, indicaron.

Asimismo, el organismo internacional señaló que el país debe mantener unas finanzas públicas sólidas, liberar el potencial de su capital humano y mejorar el entorno de negocios, sobre todo para las pequeñas empresas.

La OCDE agregó que, de cara al futuro, el reto será impulsar un crecimiento resiliente e inclusivo al tiempo que se mantengan unas sólidas finanzas públicas. Si se cumple nuevamente la regla fiscal, se conseguiría preservar la solidez del marco macroeconómico del país, salvaguardando a la vez la confianza de los inversores.

“Perú puede reforzar las bases para desarrollar el crecimiento a largo plazo mejorando las competencias de la fuerza laboral, impulsando el acceso de las pequeñas empresas al financiamiento, fomentando la creación de empleos formales y acelerando la adaptación al cambio climático”, afirmó Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, durante la presentación del informe en Lima junto con el Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Eduardo Arana Ysa, el Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo, y el Ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes.

“Para poder financiar las inversiones necesarias en infraestructuras, educación y protección social, así como en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, será necesaria una mayor eficiencia en el gasto y unas instituciones fiscales sólidas que salvaguarden la sostenibilidad de la deuda”, agregó Cormann.

El Estudio concluye además que el elevado nivel de informalidad y los débiles resultados en educación frenan el potencial de Perú a la hora de impulsar la creación de empleo formal y el crecimiento.

La OCDE recomendó adoptar una estrategia integral para promover el empleo formal que incluya la mejora de las competencias, la reducción de las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores con bajos ingresos, la simplificación de la regulación laboral y empresarial, y una aplicación más firme de la legislación tributaria y laboral y que se refuerce el Estado de derecho para garantizar la aplicación efectiva de estas reformas.

La inversión en capital humano también será importante, según el informe. Impulsar una educación de primera infancia y cuidado infantil de alta calidad, sobre todo en las familias de bajos ingresos y en las zonas rurales, mejoraría los resultados educativos y aliviaría las responsabilidades de cuidado de las mujeres, permitiendo que un mayor número de ellas pueda acceder a trabajos formales y mejor remunerados. Asimismo, al fortalecer la educación y formación profesional, también se impulsarían nuevas oportunidades de empleo formal para los jóvenes.