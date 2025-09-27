Gobierno promulgó ley para tratamiento especial tributario de las ZEEP

El gobierno promulgó el último viernes 26 de septiembre la ley N° 32449, que crea el Tratamiento Especial Tributario y Aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). La normativa busca crear un marco legal para promover las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), con administración privada y atraer inversión privada, así como fomentar comercio exterior, industrialización y producción nacional con mayor valor agregado.

De esta manera, se les redujo el Impuesto a la Renta (IR) el cual será ampliado de forma escalonada en los siguientes 25 años. Es así que, su IR será de 0% en los primeros cinco años, para que suba de forma progresiva hasta llegar al 15% hacia los años 21 a 25.

Asimismo, se les protege de cualquier cambio que pueda registrarse a futuro en la legislación tributaria. Además, no se gravará el IGV e ISC en circunstancias como transferencia de bienes, prestación de servicios entre usuarios dentro de la ZEEP.

Vale decir que, los usuarios que gocen de los beneficios tributarios no podrán acogerse a otros incentivos. De esta manera, el contribuyente podrá renunciar a las ventajas mediante una solicitud a la Sunat.

Según el estudio de abogados Echecopar, las ZEEP podrán albergar actividades industriales, de ensamblaje y servicios que generen valor agregado mediante transformación de materias primas. También servicios complementarios dentro de la zona (restaurantes, cafeterías, etc.). Destacó que ciertos rubros podrían quedar fuera como los servicios de reexpedición de mercancías, los financieros, contables o legales, las actividades de caza y pesca, etc.