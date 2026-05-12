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Resumen

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El último viernes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó el reglamento de la Ley N.º 32449, que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP).

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