El último viernes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó el reglamento de la Ley N.º 32449, que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP).

Durante la ceremonia, el titular del Mincetur, José Reyes Llanos, destacó que las ZEEP forman parte de la política multisectorial del Perú al 2040, debido a que constituyen una herramienta para atraer inversión productiva, promover valor agregado y generar empleo calificado.

“El operador privado que desee desarrollar una ZEEP deberá presentar un Plan Maestro que acredite su solidez financiera y asumir un compromiso de inversión mínima de S/11 millones. Además, el plan deberá demostrar el impacto en la generación de empleo y la disponibilidad de un terreno con adecuada conectividad y una extensión mínima de 90 hectáreas, salvo en el caso de El Callao”, detalló.

Tras ello, este lunes, Reyes Llanos, anunció que buscarán posicionar al Perú en Panamá para atraer inversiones. Para ello aprovecharán el 12.º Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO, por sus siglas en inglés), que se realizará este año en Panamá, entre el 12 y 14 de mayo.

Ya hay interesados

Sin embargo, el Perú ya tiene al menos cuatro operadores que buscan abrir ZEEP entre Chancay, Ancón y El Callao, reveló Antonio Castillo, director institucional de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“Estamos hablando de industrias similares a las que se han desarrollado en Costa Rica: metalmecánica avanzada, dispositivos médicos, metalurgia, entre otras. Hay bastante interés desde la industria de la electromovilidad y considero que será una de las primeras en ingresar al mercado peruano, debido a que el Perú tiene una energía 60% más barata que Chile y 50% más económica que Brasil”, señaló.

Precisamente, según Jorge Picón, abogado tributarista, las ZEEP surgieron inicialmente tomando a Chancay como eje estratégico, con el objetivo de atraer empresas que produzcan en Latinoamérica y exporten hacia Asia. Incluso, Castillo consideró que esta zona podría albergar hasta tres ZEEP, aunque advirtió que el desarrollo urbano aún es incipiente.

En esa línea, Andrés Solano, docente de la carrera de Negocios Internacionales de la UPC, indicó que entre el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 el principal avance en el desarrollo urbano de Chancay ha sido la formalización institucional y el inicio de la implementación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) Chancay 2024-2034, elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chancay y la Municipalidad Provincial de Huaral.

“Si bien persisten desafíos importantes, como mejorar la conectividad vial y reducir la congestión metropolitana, existe consenso en que Chancay Park se perfila como el principal candidato para inaugurar una nueva etapa de inversión estratégica, alineada con los objetivos de desarrollo de largo plazo del país”, afirmó.

El último viernes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó el reglamento de la Ley N.º 32449, que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). (Imagen: Andina)

El reglamento

El reglamento fue publicado el 22 de abril y establece el marco procedimental para la creación de estos espacios, los cuales contarán con una exoneración escalonada del impuesto a la renta durante los primeros 25 años de operación.

El documento detalla las actividades permitidas y restringidas, así como los requisitos para presentar solicitudes de creación de una ZEEP y el procedimiento para obtener su calificación y autorización.

Asimismo, incorpora el título VIII, que habilita la transformación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de administración pública en ZEEP. Este proceso deberá ser aprobado por el órgano máximo de la ZEE pública y, una vez autorizada la transformación, la administración será transferida a un operador privado, que continuará el procedimiento conforme a lo establecido en el reglamento.

“El Mincetur debe evaluar la zona, definir la expansión geográfica y promover las implementaciones. Luego, el Ministerio de la Producción (Produce) debe presentar un proyecto de ley para que el Congreso apruebe la creación de la ZEEP”, explicó Picón.

De acuerdo con Castillo, la solicitud de creación presentada por un operador podría llegar al Congreso en menos de tres meses. Posteriormente, tras la aprobación parlamentaria —cuyo plazo aún es indeterminado— la norma sería publicada en un máximo de 10 días. “Hemos buscado achicar los plazos para que no sean indeterminados”, explicó.

El último viernes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó el reglamento de la Ley N.º 32449, que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). (Imagen: Andina)

¿Qué le falta al reglamento?

De acuerdo al abogado tributarista, si bien “todavía hay mucho por reglamentar”, el documento recientemente publicado resulta suficiente para iniciar el desarrollo de los proyectos.

Por su parte, tomando en cuenta que la SNI preside el Consejo Consultivo Privado de Zonas Económicas, Castillo adelantó que buscan una mejora en tres aspectos. El primero está relacionado con el periodo de vigencia de los incentivos tributarios, que —a su juicio— debería comenzar desde la instalación del usuario de la ZEEP. Actualmente, el reglamento establece que el plazo se contabiliza desde el inicio de operaciones del operador privado.

Además, calificó como “elevado” el monto de inversión mínima de 2.000 UIT exigido a los usuarios y planteó reducirlo para facilitar la participación de pequeñas y microempresas como proveedoras de grandes compañías. Asimismo, sostuvo que entre las actividades permitidas deberían incorporarse servicios tecnológicos, como los data centers.

Castillo también destacó el potencial aporte de las ZEEP al PBI, tomando como referencia la experiencia de otros países. Señaló que, en República Dominicana, estas zonas representan alrededor del 60% del PBI, mientras que en Costa Rica la contribución alcanza cerca del 45%. “Creo que en cinco años podríamos lograr un avance significativo en el Perú”, sostuvo.