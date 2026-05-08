En el marco del Investor Day de Citi, sus principales líderes comunicaron los avances y las estrategias que seguirá el banco para mejorar los retornos de sus inversionistas, con una estrategia enfocada en la eliminación de su portafolio heredado y centrándose en cinco negocios interconectados.

“Al 2022 nuestra principal ambición fue ofrecer retornos más altos y sostenibles, operar el banco con mayor rigor y disciplina, reducir el riesgo y ejecutar con rapidez. Hemos cumplido esos objetivos y estamos encaminados a alcanzar nuestra meta de RoTCE (ratio de rentabilidad sobre el patrimonio tangible) de 10% a 11% para 2026”, indicó Jane Fraser, Chair and Chief Executive Officer.

Aunque el objetivo va más allá, pues a corto plazo esperan retornos de hasta el 13% y de hasta 15% al mediano plazo, entre 2029 y 2031. Para ello, Citi ha reconfigurado sus líneas de negocio y las enmarcó en cinco principales: servicios, mercados, banca, gestión de patrimonio y tarjetas de consumo (service, markets, banking, wealth, U.S. Consumer Cards); entre otras mejoras que incluyen procesos internos y calidad de talento.

“Tras las implementaciones, el primer trimestre (2025) marcó el crecimiento trimestral más sólido de Citi en una década, con crecimiento en los cinco negocios. Eso se suma al año pasado, cuando logramos un crecimiento récord de ingresos (US$86,4 mil millones), mejores retornos (casi 200 puntos básicos, excluyendo partidas destacadas), apalancamiento operativo positivo por segundo año consecutivo y US$17.600 millones devueltos a los accionistas”, detalló.

A Citibank branch in New York, US, on Monday, Oct. 14, 2024. Citigroup Inc. is scheduled to release earnings figures on October 15. / Michael Nagle

Cada negocio fija metas específicas, como inversiones en su plataforma de liquidez en tiempo real, pagos, custodia y activos digitales para Servicios. En el caso de mercados busca el crecimiento de la franquicia de acciones y salir de áreas donde no cuenta con ventajas competitivas; asimismo está invirtiendo en la contratación de banqueros senior para fortalecer el negocio de banca y capturar orgánicamente los activos invertibles de los clientes actuales, enfocándose en asesores y tecnología; entre otras.

De acuerdo a Fraser, la estrategia genera valor para sus clientes que operan en un entorno marcado de desafíos como la inestabilidad global, interrupciones en las cadenas de suministro y disrupciones tecnológicas.

“Con nuestro modelo de negocio, Citi está posicionada de manera única tanto para ayudar a nuestros clientes a navegar estas complejidades como para obtener ventaja competitiva. Un cliente puede tener su efectivo global administrado por Services, su moneda cubierta por Markets, una adquisición estratégica asesorada y financiada por Banking y los ejecutivos gestionados por Private Bank, mientras sus gastos son respaldados por Cards”, detalló.

En cuanto a la estrategia para el mediano plazo, detalló que serán cuatro impulsores que los lleven a retornos de 14% a 15% y estos incluyen una mezcla de ingresos más diversificada con mayor contribución de comisiones, inversión continua para impulsar el desempeño del negocio, mayor productividad —incluyendo tecnología e IA— y, cuarto, la reducción del DTA (activo por impuestos diferidos) para maximizar la productividad del capital.