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Resumen

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Signage at a Citibank branch in New York, US, on Sunday, Jan. 12, 2025. Citigroup Inc. is scheduled to release earnings figures on January 15. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Signage at a Citibank branch in New York, US, on Sunday, Jan. 12, 2025. Citigroup Inc. is scheduled to release earnings figures on January 15. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Maritza Saenz

En el marco del Investor Day de Citi, sus principales líderes comunicaron los avances y las estrategias que seguirá el banco para mejorar los retornos de sus inversionistas, con una estrategia enfocada en la eliminación de su portafolio heredado y centrándose en cinco negocios interconectados.

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