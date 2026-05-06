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Resumen

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Casa Andina cerró un 2025 favorable y comenzó este año con un fuerte crecimiento, pese al contexto desafiante que atraviesa el turismo en el país y los problemas climatológicos. De cara a los siguientes meses, su CEO, Juan Stoessel, comenta las preocupaciones que persisten en el sector hotelero ante el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta.

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Entrevista