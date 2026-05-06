¿Cómo le fue a Casa Andina este 2025 tras la inauguración de nuevos hoteles? A nivel de negocio, ¿se cumplieron las metas de crecimiento previstas para el año?

Sí, hemos podido lograr las metas y superarlas. Como Casa Andina hemos crecido 14% frente al 2024. El primer trimestre de este año también estamos por encima de las metas propuestas y hemos logrado un avance de 20%. La pena es que el Perú esté tan rezagado, con un crecimiento del 3% o 4% versus el resto del mundo que ya se recuperó.

Sobre los nuevos hoteles, Ayacucho es un éxito; estamos en proceso de abrir un segundo hotel allí. El hotel nuevo de Cusco también está caminando muy bien. Este año estamos prontos a inaugurar un hotel nuevo en una ciudad de la costa sur en el primer semestre, y esperamos inaugurar en el segundo semestre dos hoteles más por lo menos.

¿Y se puede revelar en dónde se ubicarán estos nuevos hoteles?

No, pero muy pronto.

¿Van a ser sedes nuevas o convenios?

Son hoteles nuevos de Casa Andina, pero son hoteles existentes que van a ser convertidos.

Instalaciones del Hotel Casa Andina Premium en Arequipa. Foto: Promperú

El año pasado mencionó que entre estos tres habría uno ubicado en una zona calurosa del Perú. ¿Continúa este plan?

Esa fecha no se ha movido y estamos prontos (a abrir).

¿Este hotel en particular tendrá experiencias diferentes a los que ofertan los otros?

El que estamos abriendo pronto es un Standard. Es un hotel que va a contar con piscina, gimnasio, sala de eventos y un lindo restaurante; con todos los servicios de un muy buen tres estrellas. Es un hotel en una ciudad, dirigido para al mercado corporativo, turismo doméstico y receptivo.

Aparte de estos tres hoteles, ¿qué otros lanzamientos planean para el 2027?

Estamos haciendo ampliaciones en hoteles existentes y remodelando muchos de nuestros hoteles, como el del Valle Sagrado, Puno, Arequipa y el Premium de Lima, donde vamos piso por piso.

Respecto al nuevo hotel que inauguraron en Cusco el año pasado, ¿tiene ya una participación significativa o todavía se está posicionando?

En Cusco tenemos varios hoteles. Este es un hotel nuevo que tuvo una remodelación y ya está terminado. Cada mes que pasa tiene mayor ocupación; este año ha comenzado muy bien.

Precisamente, Machu Picchu sigue dando que hablar por los conflictos que generan la venta de entradas. El año pasado no se podían adquirir tickets para el 2026, ¿se solucionó a tiempo este impasse?

Hoy día la venta se hace a través de una plataforma manejada por el Ministerio de Cultura. Por más que tengan buenas intenciones, no son profesionales en informática, no tienen la capacidad ni el equipo para manejar una plataforma modernizada constantemente y, sobre todo, evitando que entre la corrupción. Pero lo peor es que siguen manteniendo la venta de casi el 30% de las entradas en Aguas Calientes. Las personas que no consiguen entradas en la plataforma tienen que obligadamente dormir hasta dos noches en Aguas Calientes para poder entrar a Machu Picchu.

Un turista que viene por 8 o 10 días al Perú no tiene posibilidad de estar dos noches durmiendo en un lugar para visitar Machu Picchu. Eso ha generado una imagen muy mala y miles de personas que planifican su viaje, al no encontrar entradas en la plataforma, automáticamente cambian de destino. Por eso no vamos a crecer hasta que eso no cambie.

Visitar Machu Picchu costará más y habrá que ver si con ello mejora el mantenimiento de la ciudadela. / SYSTEM

¿Y cómo ha afectado esta situación a las operaciones de Casa Andina?

Casa Andina no solamente vive del turismo receptivo. Tiene una fuerza de comercialización muy importante, hoteles en prácticamente todo el país, canales directos y trabaja muchísimo con el turismo doméstico y corporativo. Tenemos ventajas sobre muchos hoteles chicos individuales, que son los que hoy día están sufriendo principalmente por la negligencia del Ministerio de Cultura.

Destaca la presencia de Puku Puku en algunas de sus sedes. ¿Cómo va esa experiencia?, ¿hay plan de extender esa alianza?

Puku Puku es un producto peruano muy bueno. Tiene un excelente café de pequeños productores de nuestra selva peruana; de esa manera estamos apoyando a desarrollarlos. Hoy contamos con tres: dos en Lima y uno en nuestro hotel nuevo de Cusco, todos muy exitosos. Posiblemente tengamos un cuarto. Nosotros decimos “zapatero a su zapato”: ellos son los especialistas en café y nos complementamos muy bien.

¿Este complemento está dentro de la línea de alimentos de Casa Andina o está separado?

Es separado.

¿Han visto otras regiones que podrían ser espacios potenciales para este tipo de alianzas?

Cualquier región es buena porque mucha gente consume café. Acá principalmente es un tema de espacios.

En el primer trimestre de este año Casa Andina creció 20%. En este periodo también comenzó el Fenómeno de El Niño, ¿cómo les afectó?

Por suerte nuestro hotel de Zorritos no tuvo afectación. Hubo una lluvia muy fuerte en Máncora que tuvo mala prensa y un hotel (que no es de Casa Andina) sufrió daños, pero durante todo el periodo de verano, que es temporada alta en las playas del norte, nos ha ido excelente.

El escenario político podría mover las piezas en el sector turismo.

¿Cuáles son las metas de crecimiento para Casa Andina este año y cómo va su plan de membresías?

Nuestro programa de cliente frecuente, Life, está llegando a los 200.000 tarjetahabientes y crece a paso firme. En cuanto a metas de crecimiento del negocio, obviamente crecer más que el país, que está creciendo al 3%. Nosotros creemos que deberíamos estar creciendo arriba del 10% [apalancados] en ingresos.

Yendo al escenario político, si bien no se han definido los candidatos para la segunda vuelta, se están perfilando dos escenarios. ¿Qué observa respecto a la eventual victoria de cada uno?

Estamos sumamente preocupados en el sector porque una posibilidad es que pase Roberto Sánchez. Hay que recordar que Roberto Sánchez estuvo casi 18 meses durante todo el gobierno de Pedro Castillo a cargo de nuestro Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Yo creo que pocas personas en el país le han hecho tanto daño al turismo como él.

Vamos a recordar algunas cosas. Lo primero que hizo fue prohibir promocionar el Perú en el extranjero. Los 60 millones que había para promocionar el Perú en el extranjero después de una pandemia no se utilizaron por una prohibición directa de Pedro Castillo; él creía que el turismo debería ser solamente entre peruanos. Después, desarmó el ministerio, lo llenó de personas afines a él e hizo cero políticas para promocionar el turismo en general, ni siquiera doméstico porque no hizo nada.

Algo también sumamente grave que sucedió en ese gobierno fue el autogolpe del fatídico 7 de diciembre del 2022, donde después de que Castillo con sus ministros, incluido Roberto Sánchez, iban a todas las provincias, sobre todo del sur, a levantar a la gente y a dividir a los peruanos. Hacen el autogolpe y estas revueltas terribles, el intento de toma de cinco aeropuertos (tomaron uno y lo destruyeron, el aeropuerto de Andahuaylas), y generaron 28 advertencias de viaje que hicieron que el mundo entero vea al Perú como un destino para no ser visitado.

Elecciones Regionales y Municipales 2026 será el domingo 4 de octubre. Foto: JNE.

Hoy tenemos estas consecuencias terribles: somos uno de los pocos países del mundo que todavía no han regresado a los números del 2019. Estamos con 1 millón de turistas menos que en la prepandemia; estamos en 3,4 millones cuando tuvimos 4,4 millones. Además, siendo ministro, Sánchez permitió que la ministra de Cultura de ese momento, Betssy Chávez, comenzara a generar el caos que hoy vivimos en Machu Picchu, entregando casi el 30% de las entradas para ser vendidas en una boletería de forma prehistórica. La preocupación es que, si sale la opción de Sánchez, automáticamente el mercado corporativo se va a contraer, podría afirmarlo, un 50%, afectando muchísimo a Lima y ciudades del interior, con una reducción de puestos de trabajo tremenda.

Hasta la segunda vuelta, Sánchez podría reformular o alinear sus discursos…

Lo que pasa es que ya lo conocemos. También alineó sus discursos y mira lo que tenemos. No es un Pedro Castillo; es una persona que ha gobernado en el Congreso y en el ministerio durante 18 meses. Sabemos perfectamente lo que va a hacer.

Stoessel trata de explicar cómo funcionará y la proyección para Casa Andina este 2026.

¿Cuáles son las tres acciones principales que debe realizar el siguiente gobierno?

Lo primero es solucionar Machu Picchu: gestionarlo como corresponde, invirtiendo en el centro de visitantes, en el acceso mecanizado y amazónico. Lo segundo es la infraestructura: carreteras, accesos y aeropuertos. Un ejemplo increíble es la carretera de Cusco al Valle Sagrado; la hizo el Plan Copesco en los setenta y hoy está peor, llena de huecos, a pesar de que la usa el 100% de los turistas. Lo tercero es poner en valor elefantes blancos como el Centro de Convenciones de Lima o el Museo Muna en Lurín, que costó más de s/500 millones y no funciona.

Aparte del factor político, ¿hay algún otro riesgo que les preocupe? Por ejemplo, los altos precios del petróleo y su impacto en los tickets aéreos.

Sí, son dos cosas. Uno es que los pasajes suban, lo cual afectaría a la industria. Sin embargo, el mercado norteamericano tiene a Sudamérica a 5 o 6 horas de distancia versus Europa que está más lejos, lo que podría beneficiarnos. El otro tema es la seguridad. Nos podría afectar si tenemos revueltas como las que tuvimos con Pedro Castillo.

Se empezó a aplicar la TUA internacional. ¿Hay posibilidad de que esto repercuta en los turistas que llegan?

Eso está frenando el hub que debería ser Lima y está frenando el ‘stopover’ (que las líneas aéreas no cobren tarifa diferenciada si el pasajero se queda unos días en Lima antes de seguir a su destino final). Esto lo hacen en Panamá y Bogotá, pero nosotros no podemos por la controversia entre LAP y el Ministerio de Transportes. Estos años de gobierno “del lápiz” han sido nefastos y sin capacidad de solución. Esperemos que el nuevo gobierno pueda solucionarlo.