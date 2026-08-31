La compañía Citi anunció el nombramiento de Francine Lima como su nueva gerente general y Banking Head para el Perú, en reemplazo de Miguel Ucceli.

El cargo lo asumirá desde el 1 de setiembre de 2026, agregó el banco.

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Mediante comunicado, la empresa indicó que Lima se enfocará en consolidar al Citi como el socio bancario preeminente para instituciones con operaciones transfronterizas, impulsando la estrategia del banco al conectar sus capacidades globales con las necesidades y oportunidades de sus clientes.

“Asumir el liderazgo de Citi en el país es una oportunidad que recibo con entusiasmo y un profundo sentido de responsabilidad. El Perú tiene un enorme potencial y Citi está en una posición única para acompañar a las empresas e instituciones en sus objetivos de crecimiento y expansión, conectando las oportunidades de un entorno cada vez más dinámico y global”, señaló la ejecutiva.

Anteriormente, Lima se desempeñó como Corporate Banking Head de Citi Perú, cargo en el que estuvo desde el 2023 para liderar los esfuerzos de cobertura para clientes institucionales en el país.

Previa a su llegada al Perú, la ejecutiva desarrolló una destacada trayectoria en Citi Brasil como directora del Grupo de Industrias Diversificadas, liderando la relación con importantes clientes corporativos y conglomerados brasileños.

Por otro lado, Francine Lima es Executive MBA de la Joseph M. Katz School of Business, de la Universidad de Pittsburgh. Además, tiene un MBA de la Fundação Getúlio Vargas y es licenciada en Administración de Empresas por Unisinos-RS.