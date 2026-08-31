Francine Lima, nueva gerente general de Citi Perú. (Foto: Citi Perú)
Francine Lima, nueva gerente general de Citi Perú. (Foto: Citi Perú)
Por Redacción EC

La compañía Citi anunció el nombramiento de Francine Lima como su nueva gerente general y Banking Head para el Perú, en reemplazo de Miguel Ucceli.