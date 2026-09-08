Horóscopo de HOY, martes 8 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá una intuición sobresaliente para crear o manejar negocios interesantes. Amor: aunque le cueste, abrirá el corazón y se mostrará tal cual es; estará irresistible.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mostrará su talento para la creación de proyectos o negocios prósperos. Amor: la calidez de la pareja estará amenazada por gente entrometida que causa confusión.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: no será momento para arriesgarse con cambios en proyectos nuevos. Amor: disfrutará de emociones intensas que crearán momentos cálidos en la relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el clima laboral podría enrarecerse si toma iniciativas sin consultar. Amor: la indiferencia será una mala actitud en la relación que hará bien en desprenderse.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán señales de traslados, cambios o mudanzas y noticias alentadoras. Amor: se cuidará de no idealizar algún aspecto o rasgo de su pareja y la verá tal como es.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cuando nadie hace nada, tomará iniciativas que mejorarán las cosas. Amor: un encuentro fortuito derivará en un momento romántico que se sentirá irresistible.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: propicio para las ventas y los acuerdos para generar proyectos o negocios. Amor: resolverá con carácter un viejo conflicto y la armonía en la pareja se consolidará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los escasos resultados no le inquietarán, serán el desafío para superar. Amor: la relación perderá con la insistencia en negar hechos y responder con enredos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para dar paso a cambios en la innovación tecnológica. Amor: con la persona menos imaginada se despertará una afinidad para el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ciertos errores serán por poca capacitación pero otros por descuido. Amor: alguien que se suma al entorno le impactará y pronto deseará un encuentro.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán propuestas que estimularán su interés pero les hallará una falla. Amor: la armonía de la relación estará comprometida por descuidos que puede subsanar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que causará revuelo en el entorno pero serán positivas. Amor: la calidez de la pareja se verá alterada por familiares que se entrometen demasiado.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE Y SINCERA, NO EMITE JUICIOS HASTA NO TENER LA PLENA CERTEZA.