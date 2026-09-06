icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No es exagerado decir que los atentados del 11 de setiembre del 2001 cambiaron la dinámica de la geopolítica global. Estados Unidos, sorprendida y atacada en su núcleo luego de los ataques de Al Qaeda, emprendió una guerra contra el terrorismo internacional que solo alentó mayor extremismo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista