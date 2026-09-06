Después de los ataques del 11S se desencadenaron las guerras en Afganistán e Iraq, y esta última fue el marco para la formación del Estado Islámico. ¿Las guerras contra el terrorismo provocaron un crecimiento del fundamentalismo islámico?

El 11-S detona el crecimiento del islamismo radical. Cuando uno revisa bases de datos, ve que el terrorismo en el mundo crece dramáticamente después del inicio de la guerra contra el terrorismo de alcance global emprendida por EE.UU. Y habría que reiterar este término, porque no fue contra cualquier forma de terrorismo. Las muertes por terrorismo en el mundo crecen hasta el 2014, más de una década después del 11-S. Es decir, esta guerra fue contraproducente. Además, el mayor grupo terrorista de alcance global no existía cuando se lanza la guerra contra el terrorismo, sino que es un producto de ella, pues el Estado Islámico surge del vacío de poder que causó la invasión norteamericana en Iraq.

(FILES) In this file photo commercial aircraft United Airlines flight 175 approaches the south tower of the World Trade Center as smoke billows from the north tower in lower Manhattan, New York on September 11, 2001. On the morning of September 11, 2001, New Yorkers woke to crisp blue skies following a storm that had soaked America's northeastern seaboard the day before. The cloudless, beautiful sky was little portent of the dark, history-changing day that was to come but would remain etched on the memory of those involved. (Photo by SETH MCALLISTER / AFP)

Si bien ha habido un declive del terrorismo islamista a nivel global, ¿se están generando nuevas circunstancias como para que haya otra ola similar? ¿Qué tan peligrosas son las filiales de Al Qaeda?

El llamado terrorismo de alcance global en la práctica era representada por Al Qaeda y el Estado Islámico, pero los que han sobrevivido son los remanentes de Al Qaeda y no del EI, porque este pretendía ser un estado con un poder centralizado, y tenía una base territorial, cuya capital estaba en la actual Siria. Cuando el grupo pierde a sus líderes y el control del territorio, queda reducido a la mínima expresión.

En cambio, Al Qaeda era un grupo donde el mando central no era un mando en sentido estricto, sino que apoyaba a grupos locales. Esos son los que han sobrevivido, pero son muy inferiores en capacidad de acción, salvo probablemente el del Sahel africano.

Después de 25 años, Estados Unidos se involucra activamente en otra guerra en el Medio Oriente, esta vez en Irán. ¿No se aprendieron las lecciones?

En honor a la verdad, quienes no aprendieron la lección son Donald Trump y Peter Hegseth, el ahora secretario de Guerra. Según “The New York Times”, nadie más apoyó la guerra en Irán. En la reunión fatídica en la que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, persuadió a Hegseth y Trump de iniciarla, se le advirtió al presidente que podría llevar al cierre del estrecho de Ormuz. Pero Trump no es precisamente un gran estratega o un conocedor de la historia, incluso de su propio país. No es casual que hayan renunciado o hayan sido cesados tantos altos mandos de las fuerzas armadas porque estaban en contra de lo que está ocurriendo.

Estados Unidos gastó millones de dólares en guerras y en presupuesto de defensa. ¿Crees que una de las consecuencias indirectas del 11-S fue dejar que China siguiera creciendo económicamente y se potenciara?

China ha intentado presentarse como un país líder desde antes del 11-S, pero claramente los ataques del 2001 contribuyeron al unilateralismo estadounidense, y permitió a China ponerse como una alternativa frente a ese unilateralismo. Y eso ha reverdecido con Trump. Entonces, Beijing se muestra como un actor confiable, y usa a su favor el hecho de que EE.UU. sea percibido como un país que ejerce su política exterior de manera inconsulta e imprevisible.

Sin embargo, China también es percibida como una amenaza de seguridad por algunos de sus vecinos, como Filipinas, y trata los conflictos limítrofes, sobre todo en espacios marítimos, de manera sumamente agresiva construyendo islas artificiales que luego fortifica militarmente.

Para algunos, China no tiene la capacidad de proyección de poder que tiene Estados Unidos. Ojalá cuando la tenga, siga actuando de la manera en que lo hace ahora, pero obviamente no hay garantía de que ese sea el caso.