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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca el 5 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca el 5 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este lunes de “gran victoria” el ajustado triunfo del candidato conservador Flávio Bolsonaro sobre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones brasileñas, que obligan a celebrar una segunda vuelta.

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