El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este lunes de “gran victoria” el ajustado triunfo del candidato conservador Flávio Bolsonaro sobre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones brasileñas, que obligan a celebrar una segunda vuelta.

El resultado de Bolsonaro es “una gran victoria”, dijo Trump a periodistas. La elección del próximo presidente será “muy reñida”, indicó.

Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente al 45% del presidente izquierdista Lula da Silva, y encara en posición de fuerza el balotaje previsto el 25 de octubre.

Su victoria sumaría el gigante sudamericano a la lista de países que viraron a la derecha en los últimos tiempos como Chile, Perú y Colombia, apoyados por Donald Trump.