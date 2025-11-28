Mincetur: reglamento de las Zonas Económicas Especiales Privadas se prepublicará en diciembre

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, anunció que el próximo mes se prepublicará el reglamento de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). “El reglamento lo vamos a prepublicar este mes de diciembre. Yo esperaría que alrededor de la quincena, no más del 20”, detalló Mera luego de su participación en un foro de ZEEP organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).La funcionaria detalló que el último viernes recogieron opiniones del sector privado para enriquecer la propuesta que luego de que se prepublique (durante dos semanas), recibirán comentarios, a los que revisarán y contestar uno a uno.

“Nosotros, con independencia de la cantidad de comentarios que se presentan, esperamos que el primer trimestre esté publicada ya la ley. El reglamento va a Consejo de Viceministros, luego a Consejo de Ministros, y luego se publica el Decreto Supremo”, detalló. En otro momento, comentó que junto con Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú (Ceplan), evalúan las regiones con potencial para concentrar una ZEEP. Aunque, por el momento, no adelantó cuales podrían ser.

Tratados de Libre Comercio

En otro momento, la ministra anunció que el próximo año el Perú tendrá un total de 26 acuerdos comerciales firmados para fortalecer nuestras exportaciones e importaciones, y mejorar nuestro atractivo para atraer inversiones. “Al cierre del presente año estimamos que se deben poner en vigencia los acuerdos comerciales con Hong Kong y Guatemala, y al inicio del próximo año la optimización del acuerdo comercial con China y el acuerdo con Indonesia”, mencionó.