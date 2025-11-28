Explora Café estudia el ‘ready to drink’ y busca consolidarse este 2026, ¿cuál es su plan para conquistar los paladares peruanos?

La marca peruana de café de especialidad Explora Café ha conseguido un crecimiento cercano al 45% en lo que va del año y se alista para un 2026 de consolidación en sus dos líneas de negocio: la venta directa y los servicios corporativos. Además de su oferta de café molido, en grano y en cápsulas, la empresa ha empezado a explorar nuevas categorías, como bebidas ‘ready to drink’.

Constituida en 2022, la compañía ha ganado terreno en el B2C, que abarca ventas a través de su página web, ‘marketplaces’, más de 150 puntos de venta a nivel nacional y su presencia en tres cadenas de supermercados —Cencosud, Supermercados Peruanos y Tottus—. A ello se suma su negocio corporativo, en el que brinda variedades de café de especialidad para oficinas y un servicio de comodato con máquinas de última tecnología. Su cartera de clientes es amplia: atienden desde espacios que demandan 65 tazas al día hasta instalaciones que superan las 800.

Ambas líneas representan, en términos generales, un peso equivalente del 50/50, aunque la expansión en supermercados ha inclinado ligeramente la balanza hacia la venta directa.

El desempeño en retail ha sido particularmente dinámico. La venta de café molido en supermercados, que inició en mayo de 2024, creció 104% a octubre de ese mismo año. En el caso de las cápsulas, presentes en este canal desde 2023, el crecimiento alcanza el 40% este 2025, frente al año anterior. En el segmento corporativo, la empresa reporta un crecimiento de 35% en 2025.

“En el servicio corporativo los clientes demandan más el modelo de comodato, donde nos encargamos del mantenimiento, cuidado y reparación de las máquinas, además del abastecimiento de café. Es una modalidad que libera al cliente de preocupaciones operativas para que pueda concentrarse en su negocio”, explica Elías Maya, co-fundador y gerente general.

Apuesta por el ‘ready to drink’

Explora Café cuenta con un portafolio diversificado que incluye café en grano, molido y cápsulas de diversos sabores. Ahora, la marca ha iniciado una etapa de investigación para ampliar su oferta.

“Creemos que existe un potencial en la categoría ‘ready to drink’, estos cafés listos para tomar. Hemos identificado en el mercado una necesidad de consumo inmediato”, señala.

lima 21 de noviembre de 2025 FOTOS A ELÍAS MAYA - SOCIO Y FUNDADOR DE EXPLORA CAFÉ. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

La empresa evalúa alternativas como bebidas listas para beber, sachets instantáneos o cafés funcionales, una tendencia en crecimiento en Estados Unidos, donde se comercializan productos enriquecidos con vitaminas, colágeno o creatina. “Estamos investigando junto a un laboratorio qué propuestas podrían adaptarse mejor al mercado local”, añade.

De cara al 2026, Explora Café busca consolidar su presencia en el segmento Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) e incorporar nuevos sabores de cápsulas en supermercados, donde ya registra una participación del 5%. En el ámbito corporativo, la compañía ha incorporado máquinas más sofisticadas para atender oficinas y espacios con mayor demanda de café.