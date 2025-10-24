El mercado del café vive un momento de fuerte tensión y los estadounidenses han estado pagando más por una taza de la bebida favorita de las mañanas desde que Estados Unidos impusiera - en el mes de julio - un aracenl del 50% a Brasil, el mayor productor mundial.

Según Bloomberg Línea, esta semana los precios volvieron a elevarse en el mercado de futuros, ya que las existencias de granos brasileños en EE.UU. disminuyeron a su nivel más bajo desde el 2020 y Trump amenazó con imponer aranceles a Colombia, otro gran exportador del café.

Sin embargo, no solo la guerra comercial es la causante de esta alza de precios, sino también, el cambio climático.

La zona cafetera de Minas Gerais —una de las principales en Brasil— registró precipitaciones de apenas la mitad del promedio histórico en las últimas semanas. Bloomberg LíneaLos analistas estiman que solo el 50% de las actuales zonas de cultivo serán aptas para el café en 2050, si siguen las tendencias de aumento de temperatura.

El mercado del café vive un momento de fuerte tensión (Foto: Andina)

Ante este panorama, productores e investigadores brasileños ya trabajan en estrategias como zonificación de nuevos lotes de cultivo, irrigación ampliada y variedades resistentes al calor, lo que elevará los costos de producción y, por ende, los precios finales.

Este y otros cambios para hacer que el café sea más resistente aumentarán aún más su costo, incluso por la inversión en nuevas técnicas de producción, fertilizantes y una mejor recolección de los granos de café.