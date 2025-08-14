Los despachos de palta en sus diferentes presentaciones sumaron US$917 millones 349 mil entre enero y junio de este año, experimentando un crecimiento de 16% en comparación al mismo periodo del año pasado. Este resultado es por la mayor demanda de Países Bajos, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

Este destino (US$308 millones) concentró el 33,5% del total de esta fruta e incrementó sus pedidos en 18%. Le siguió España (US$154 millones), a pesar de disminuir su demanda en -3,3%, y EE.UU. (US$134 millones), con un aumento de 42,4%. Ambos mercados acumularon el 31,4% del total.

Otros mercados fueron Reino Unido (US$ 69 millones), China (US$ 55 millones), Chile (US$51 millones 397 mil), Japón (US$ 31 millones 671 mil), Rusia (US$28 millones 520 mil), Corea del Sur (US$16 millones 170 mil) e Italia (US$14 millones 375 mil), con variaciones de 36,4%, 21,2%, -38,8%, 56,6%, 83,5%, 27,4% y 37,9%, respectivamente.

La presentación de fresco fue la más destacada con US$876 millones 488 mil, representando el 95,5% del total exportado y logrando un alza de 14,1%. También se despachó congelada (US$32 millones 897 mil) y pulpa o puré (US$7 millones 961 mil).

Asimismo, Lima (US$279 millones) se posicionó como la región exportadora más importante, seguida de La Libertad (US$197 millones 953 mil), Lambayeque (US$177 millones 857 mil), Ica (US$149 millones 745 mil), Áncash (US$51 millones 529 mil), Piura (US$39 millones 119 mil), Arequipa (US$12 millones 847 mil), entre otras.

Según Trade Map, en el 2024 Perú fue el segundo país exportador de palta más importante a nivel global, ubicándose solo detrás de México y superando a otros como Países Bajos, España, Marruecos, Colombia, Chile e Israel.

Expoalimentaria 2025

Adex informó que los compradores internacionales que visitaron la Expoalimentaria 2025 mostraron su interés en este ‘superfood’ conocido también como ‘oro verde’ por sus propiedades nutricionales y su impacto en la generación de empleo y divisas. Algunos son Kibson International LLC y Spinneys (Emiratos Árabes Unidos), Crownfruit Pte. Ltd (Singapur) y Globimpex (Canadá).