El café, ese ritual indispensable para millones de estadounidenses cada mañana, ha comenzado a saber un poco más amargo, y no solo por el sabor. En los últimos meses, su precio ha subido como la espuma de un cappuccino mal batido. Las cafeterías ajustan sus menús, los tostadores buscan nuevas estrategias y los consumidores sienten que su café de todos los días se ha convertido en un lujo. Pero, ¿qué está detrás del mayor aumento de precios del café en décadas?

Según cifras del gobierno, el precio promedio de una libra de café molido alcanzó los US$9,14 en septiembre, un 41% más que en el mismo mes de 2024. El incremento se refleja directamente en el bolsillo del consumidor: un café regular en un restaurante cuesta ahora US$3,54, frente a los US$3,45 de hace un año.

Y aunque nueve centavos puedan parecer poco, para un país que bebe más de 400 millones de tazas diarias, la diferencia se multiplica exponencialmente.

El riesgo para la producción de café debido al cambio climático ha llevado a algunos investigadores a intentar desarrollar variedades más resistentes al clima (Foto: AFP)

EN LAS CAFETERÍAS, LA PRESIÓN ES EVIDENTE

Nikki Bravo, copropietaria de Momentum Coffee en Chicago, aumentó los precios un 15% en sus cuatro locales. La empresaria asegura que el costo de los granos ha subido tanto que debieron comenzar a tostar por su cuenta para ahorrar. “En algún momento simplemente tuvimos que trasladarlo, no podíamos seguir absorbiéndolo”, explicó. Además, los incrementos en salarios, tazas, mangas y otros insumos han convertido al café en un negocio cada vez más ajustado.

LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL CAFÉ ESTÁ AUMENTANDO SU PRECIO

Detrás del alza hay una combinación explosiva: aranceles, cambio climático y política internacional . El 99% del café que se consume en Estados Unidos es importado, principalmente de Brasil, Colombia y Vietnam.

Pero la administración Trump impuso nuevos aranceles del 40% sobre los productos brasileños, del 10% para los colombianos y del 20% para los vietnamitas. Brasil, el mayor proveedor del mercado, ha comenzado a retener envíos mientras negocia quién absorberá el sobrecosto, generando una escasez que ya golpea los estantes estadounidenses.

A esto se suman los riesgos climáticos . Las olas de calor, la sequía y las condiciones extremas, agravadas por el fenómeno de La Niña, están afectando la producción mundial de café. Según la FAO, los precios globales del grano aumentaron 40% en 2024, y los expertos advierten que los efectos del cambio climático podrían poner en riesgo la estabilidad de cultivos enteros. Brasil, principal productor mundial, podría ver una caída significativa en su cosecha si la sequía se prolonga.

Los precios del café en EE.UU. suben por los aranceles y el mal clima (Foto: AFP)

EN MEDIO DE ESTE PANORAMA, EL CONGRESO DE EE. UU. BUSCA UNA SOLUCIÓN

Un grupo bipartidista ha presentado un proyecto de ley que eliminaría los aranceles al café. “Solo producimos el 1% del café que consumimos”, dijo el congresista Ro Khanna (demócrata de California). “Estos aranceles no tienen sentido económico”, agregó.

Su colega Don Bacon (republicano de Nebraska) coincidió: “No tiene sentido encarecer algo que no cultivamos”. Ambos esperan que el proyecto alivie los precios antes de que los consumidores pierdan la paciencia… o su dosis diaria de cafeína.

Por ahora, la taza de café seguirá costando más. Los dueños de cafeterías intentan innovar, los importadores presionan por acuerdos comerciales y los consumidores comienzan a mirar con nostalgia los tiempos en que el café era una bebida accesible.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.