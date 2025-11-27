Capeco: baja ejecución de obras públicas ralentiza el sector construcción en octubre

Escucha la noticia
A pesar del aumento de consumo de cemento por sexto mes consecutivo, para octubre de este año el sector construcción creció 4,8%. Las cifras si bien son positivas, están lejos del crecimiento de 10,2% que consiguió el rubro durante septiembre.
Guido Valdivia, director de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), comentó que esta ralentización se debe a la caída de 9,6% en la obra pública. “Es el peor resultado de ejecución de obra pública, desde agosto de 2023”, detalló.
Aún así, el acumulado entre enero y octubre es de 5,5%, “la mejor tasa que se ha dado en los últimos cuatro años”. No obstante, la proyección al finalizar el año es conseguir un crecimiento del sector de 4,9% y para ello, bastaría con un aumento de 0,4% en el último bimestre.
Obra pública con un menor crecimiento
De acuerdo al vocero, la construcción estatal se ha ralentizado en los últimos meses debido a que entre enero a octubre, solo se ejecutó el 59,3% de los recursos de inversión presupuestados para el 2025. Esta tasa es casi un punto porcentual inferior a la alcanzada en el mismo periodo del 2024. “Si este ritmo se mantiene, se van a dejar de ejecutar S/19.300 millones”, comentó.
Durante la exposición, resaltó que hay una mala asignación de los recursos en los diferentes programas de inversión. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ejecutó el íntegro de su presupuesto en octubre, situación que se alcanzaría antes de fin de año también en la ATU y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis). En cambio, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) solo llegaría al 62% de ejecución al cierre del 2025, mientras que Agua Segura, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) terminarían el año invirtiendo menos de 80% del monto presupuestado.
Las proyecciones
Para el primer trimestre del próximo año, Valdivia considera que el crecimiento será menor debido a cuatro factores: incertidumbre política por las elecciones, control del déficit fiscal, el populismo del congreso y problemas de arbitraje. “Habrá una ralentización; aunque no me atrevo a decir que no vamos a crecer”, destacó.
Asimismo, recordó que, en el caso de la inversión estatal, el Presupuesto General de la República para el próximo año considera una reducción de 13% en los recursos destinados a inversión, destacando una contracción de casi 30% en el monto presupuestado para subsidios de vivienda, lo que terminará afectando la dinámica del mercado residencial.
