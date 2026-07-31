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El sector construcción alcanzó un crecimiento de 11,8% durante el primer semestre de 2026, impulsado por el aumento en el consumo de cemento (12,7%), la ejecución de obra pública (10,6%) y el dinamismo de los mercados residencial y minero.

Según Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), un motor clave fue el mercado de vivienda: entre junio de 2025 y mayo de 2026 se colocaron cerca de 47.000 créditos hipotecarios, lo que representó un incremento del 13% respecto al periodo anual previo. Asimismo, la inversión minera contribuyó significativamente al crecer un 44% entre enero y mayo de 2026, superando los US$ 2.600 millones.

Una segunda mitad con ritmo moderado

No obstante, se prevé que este ritmo de crecimiento no se mantenga con la misma intensidad durante la segunda parte del año. Las proyecciones para el cierre del año 2026 se sitúan ahora en un 9,4%, según una encuesta de Capeco, o en un 10%, de acuerdo con las estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR). Esta moderación responde principalmente a tres factores de riesgo identificados por el gremio.

En primer lugar, la amenaza climática es latente. Al respecto, Valdivia señaló: “Vamos a ver cómo nos recibe el Fen [Fenómeno El Niño] en noviembre y diciembre, porque puede haber pues paralización de obras por lluvias, eso sí nos perjudicaría en el nivel de ejecución”.

A esto se suma una posible reducción de dos o tres puntos en el nivel de ejecución de la obra pública debido a la insuficiencia de fondos estatales para nuevos proyectos y restricciones presupuestales. Finalmente, el conflicto en Medio Oriente persiste como una amenaza externa que podría elevar los costos de los materiales de construcción.