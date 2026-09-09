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Resumen

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Alrededor de 9 millones de personas permanecerían en situación de pobreza en el Perú hacia el 2040, estimó Giovanni Di Placido, director de Análisis y Estudios de la Fundación Microfinanzas BBVA. Según el especialista, la informalidad y la baja productividad continuarían explicando cerca de la mitad de esta problemática, mientras el cambio climático, el envejecimiento, la migración, la brecha digital y el trabajo de cuidado no remunerado adquirirían mayor relevancia.

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