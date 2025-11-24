ProInversión espera firma de adenda con Cálidda antes de la quincena de diciembre

El director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, detalló la lista de proyectos que esperan adjudicar hasta el próximo año y los que dejarán para el siguiente gobierno elegido en las próximas elecciones.

“A julio de 2026 debemos adjudicar 24 proyectos (y viabilizar) más siete adendas. Es decir, más de US$ 10 millones en inversión”, explicó el funcionario. Entre los proyectos destacan el puerto en Chimbote, plantas de tratamiento de residuales, hospitales, proyectos de líneas de transmisión, entre otros.

En diciembre, anunció, se adjudicará el parque industrial de Ancón al igual que la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado.

Por otro lado, respecto a la la adenda pendiente con la empresa Cálidda, dijo que “no falta más que la tramitación final de autorizaciones para firmar en el mes de diciembre [...] Debería ser antes de quincena”, mencionó a El Comercio.

Con respecto al segundo grupo de aeropuertos que incluye a los terminales de Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, señaló que están trabajando para que estos puedan adjudicarse en marzo o durante el primer trimestre del próximo año.

Proyectos para el siguiente gobierno

En otro momento, Del Carpio comentó que hay un portafolio para el siguiente gobierno de alrededor de US$20.000 millones que comenzará a adjudicarse a partir de agosto del 2026 hasta el año 2028.

Asimismo, adelantó que en diciembre de este año se publicará el reglamento del proyecto de reforma de las APP. “Ya no solamente vamos a formular, estructurar y hacer la transacción, sino que también participaremos en la ejecución y operación de los proyectos”, mencionó. De esta manera, explicó, Proinversión pasará a ser entidad titular del proyecto ferrocarril Huancayo - Chosica, del Anillo Vial Periférico, entre otros.