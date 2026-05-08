Perú busca consolidarse como un nuevo eje logístico de Sudamérica con el impulso del Puerto de Corío y el desarrollo del corredor multimodal del sur, una estrategia que apunta a fortalecer la conexión comercial con Asia y atraer nuevas inversiones en infraestructura.

Durante el evento “Corredor Sur del Perú: Megapuerto de las Américas Corío”, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que Corío tiene el potencial de convertirse en una plataforma logística clave para el comercio internacional y la distribución de carga regional.

Según explicó, una ruta marítima entre Perú y Asia puede tomar alrededor de 23 días, mientras que desde Brasil el trayecto puede extenderse hasta 45 días, lo que posiciona al sur peruano como una salida estratégica hacia el océano Pacífico.

“Corío representa una oportunidad histórica para posicionar al Perú como la gran plataforma logística del Pacífico sudamericano”, afirmó Del Carpio durante el encuentro.

El proyecto forma parte del modelo APP 5.0 impulsado por ProInversión, que busca desarrollar corredores territoriales integrados con enfoque en digitalización, sostenibilidad y gobernanza logística.

La agencia destacó que el corredor sur ya moviliza exportaciones por más de US$40.000 millones y concentra inversiones APP superiores a los US$14.000 millones. (Foto: ProInversión)

Corredor bioceánico

El denominado Eje Sur articula infraestructura desde los puertos de Matarani, Ilo y Marcona hasta Iñapari, conectando al Perú con Brasil y mercados asiáticos mediante corredores bioceánicos.

Este sistema integra puertos, carreteras, plataformas logísticas y futuras conexiones ferroviarias para dinamizar el comercio exterior y descentralizar el crecimiento económico.

De acuerdo con ProInversión, las exportaciones del Eje Sur pasaron de representar el 25% del total nacional en 2002 a 44% en 2025, superando los US$40.000 millones el último año, impulsadas principalmente por minería, agroexportación y productos industriales.

“Perú tiene una ventaja geográfica privilegiada. Puertos como Callao, Chancay y Corío pueden convertirse en puertas de entrada y salida para el comercio regional hacia Asia, Estados Unidos y Europa”, sostuvo Del Carpio.

La agencia destacó que el corredor sur ya moviliza exportaciones por más de US$40.000 millones y concentra inversiones APP superiores a los US$14.000 millones.

ProInversión indicó que Corío no solo ha sido concebido como un terminal portuario, sino también como una futura ciudad logística orientada al almacenamiento, consolidación y distribución de carga nacional e internacional.

La iniciativa contempla criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y planificación territorial moderna, en línea con el objetivo de convertir al sur peruano en un hub logístico regional.

Inversiones en el sur

La agencia también destacó el volumen de inversiones vinculadas al desarrollo del corredor sur. Entre 2002 y 2025, ProInversión adjudicó 68 proyectos APP en el sur del país por US$14.000 millones.

Además, mantiene una cartera adicional estimada en US$12.900 millones para el periodo 2026-2028, que incluye proyectos de transporte, energía, saneamiento y logística.

“La consolidación de corredores logísticos modernos permitirá atraer nuevas inversiones, fortalecer exportaciones e impulsar cadenas productivas regionales”, señaló Del Carpio.

El evento contó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, además de autoridades regionales de Arequipa y Cusco.