Resumen

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La agencia destacó que el corredor sur ya moviliza exportaciones por más de US$40.000 millones y concentra inversiones APP superiores a los US$14.000 millones. (Foto: ProInversión)
La agencia destacó que el corredor sur ya moviliza exportaciones por más de US$40.000 millones y concentra inversiones APP superiores a los US$14.000 millones. (Foto: ProInversión)
Por Redacción EC

Perú busca consolidarse como un nuevo eje logístico de Sudamérica con el impulso del Puerto de Corío y el desarrollo del corredor multimodal del sur, una estrategia que apunta a fortalecer la conexión comercial con Asia y atraer nuevas inversiones en infraestructura.

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