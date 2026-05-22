De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este viernes 22 de mayo cotizó en S/3,4200 con un alza 0,28% respecto al día anterior.

¿En cuánto cerró el dólar el jueves 21 de mayo?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4140, cierre de S/3,4150, promedio de S/3,4105, mínimo de S/3,4050 y máximo de S/3,4220.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se negociaron US$351 millones en el mercado spot interbancario, 37% menos del flujo visto ayer (US$550 millones). Asimismo, hubo vencimiento de swap cambiario venta por parte del BCR por S/187 millones los cuales fueron renovados en su totalidad.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

PUEDES VER: Gremios mypes y pymes exigen al Congreso aprobar leyes urgentes contra extorsión y crisis empresarial

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.