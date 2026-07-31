Durante su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta Keiko Fujimori anunció una amplia cartera de proyectos de infraestructura destinados a cerrar brechas sociales y productivas. Sin embargo, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió que el nivel de avance y las posibilidades reales de cumplimiento varían significativamente según cada obra.

Valdivia destacó que el discurso presidencial fue cuidadoso al distinguir entre los proyectos que ya están en ejecución y aquellos que solo recibirán un impulso inicial para acelerar fases previas. Por ejemplo, mientras la mandataria aseguró la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y el Ramal 4 hacia el aeropuerto, obras que ya registran avances físicos, otros proyectos ferroviarios enfrentan horizontes más lejanos.

“La Línea 3 ni siquiera está en el Plan Nacional de Infraestructura al 2031, por lo que difícilmente se pueda terminar en este periodo; impulsarla significará acelerar estudios. Por su parte, las líneas 5 y 6 están apenas en etapa de estudios conceptuales y no hay una fecha definida para su inicio”, precisó el representante gremial. Una situación similar ocurre con los Trenes de Cercanías (Barranca-Lima e Lima-Ica), los cuales, a pesar de tener viabilidad aprobada, no estaban previstos para finalizar antes del 2031.

Respecto a la Nueva Carretera Central, la presidenta afirmó que será culminada durante su gestión. No obstante, Capeco recordó que la obra es de alta complejidad y aún se encuentra terminando estudios definitivos y en etapa de liberación de predios. “Es complicado saber si se terminará antes del 31 porque las obras aún no empiezan. Además, hay un tema de recursos: el costo es de S/ 24.000 millones”, aclaró Valdivia.

Finalmente, sobre el Tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra, se precisó que esta es una obra que ya cuenta con un concesionario y está en proceso de ejecución, aunque actualmente enfrenta dificultades por la falta de “facilidades para la construcción”.