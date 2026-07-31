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Resumen

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Por Maritza Saenz

Durante su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta Keiko Fujimori anunció una amplia cartera de proyectos de infraestructura destinados a cerrar brechas sociales y productivas. Sin embargo, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió que el nivel de avance y las posibilidades reales de cumplimiento varían significativamente según cada obra.

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