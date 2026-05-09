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Factores externos e internos podrían impactar las decisiones de inversión del empresariado peruano en los próximos años. Foto: Andina/Referencial.
Factores externos e internos podrían impactar las decisiones de inversión del empresariado peruano en los próximos años. Foto: Andina/Referencial.
Por Maritza Saenz

Aunque el Perú mantiene su atractivo como receptor de inversiones latinoamericanas, el estudio “España, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo”, elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) junto con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, revela que aún existe un amplio margen para que sus empresas den el salto hacia otros mercados y expandan sus inversiones en el exterior.

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