Aunque el Perú mantiene su atractivo como receptor de inversiones latinoamericanas, el estudio “España, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo”, elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) junto con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, revela que aún existe un amplio margen para que sus empresas den el salto hacia otros mercados y expandan sus inversiones en el exterior.

Según el informe, el país se ubica como el cuarto destino inversor en la región, con un stock acumulado de US$ 15.726 millones a lo largo del tiempo. Asimismo, es el segundo destino más importante para capitales provenientes de Chile y México, que han invertido aproximadamente US$ 10.330 millones y US$ 3.736 millones, respectivamente.

No obstante, aunque el Perú resulta atractivo para la llegada de inversiones, su proceso de internacionalización empresarial aún es limitado frente a otros países de la región. De las 26.987 matrices latinoamericanas presentes en el mundo, solo 1.516 son peruanas; y de las 44.520 filiales registradas, 1.882 pertenecen a estas matrices.

Esta brecha se hace más evidente al analizar el rol estratégico de estas operaciones. El país ocupa la octava posición en número de filiales que funcionan como trampolín global y, de las 1.882 filiales peruanas en el exterior, apenas 81 cumplen esta función.

Factores externos e internos podrían impactar las decisiones de inversión del empresariado peruano en los próximos años. Foto: Andina/Referencial.

El país trampolín

El estudio identifica a España como el principal país utilizado como plataforma de expansión por las empresas latinoamericanas. En la práctica, estas compañías, tras consolidarse en su mercado de origen, se instalan en territorio español para aprovechar sus ventajas y desde allí proyectarse hacia otros destinos.

De acuerdo con Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, España ofrece múltiples beneficios, como una amplia red de convenios de doble imposición, acceso a financiamiento en euros con tasas de entre 2% y 3%, y un entorno de estabilidad monetaria. A ello se suma un huso horario que facilita la conexión tanto con América Latina como con Asia, así como la protección jurídica que brinda la Unión Europea en caso de controversias.

Pese a estas ventajas, el Perú aún aprovecha de manera limitada este esquema. En España operan apenas 24 matrices peruanas que controlan 31 filiales, y de estas solo dos actúan como trampolín hacia otros mercados, lo que evidencia el amplio margen que existe para fortalecer la internacionalización de las empresas locales.