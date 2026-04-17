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Resumen

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Drones realizarán inspección a las redes de fibra óptica de InterNexa. (Foto: InterNexa)
Drones realizarán inspección a las redes de fibra óptica de InterNexa. (Foto: InterNexa)
Por Christian Silva

Con el objetivo de implementar un modelo predictivo y preventivo en su red de fibra óptica, InterNexa Perú, operador mayorista de servicios e infraestructura para el servicio de fibra óptica, está invirtiendo US$600.000 hasta el 2027 en inteligencia artificial y adquisición de hardware y de drones, cuenta Netpali Mayorga, director de Red y Servicios de la empresa, a Día 1.