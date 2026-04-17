Con el objetivo de implementar un modelo predictivo y preventivo en su red de fibra óptica, InterNexa Perú, operador mayorista de servicios e infraestructura para el servicio de fibra óptica, está invirtiendo US$600.000 hasta el 2027 en inteligencia artificial y adquisición de hardware y de drones, cuenta Netpali Mayorga, director de Red y Servicios de la empresa, a Día 1.

De acuerdo con la compañía, el proyecto partió en el 2025 con una inversión inicial de US$50.000 bajo una fase piloto y la adquisición de un dron.

Este año se tiene planeado iniciar otra fase con el uso de drones para una inspección de mantenimiento de la fibra óptica, así como el monitoreo de la red.

Justamente, Mayorga indica que en total se comprarán cuatro drones con los que reducen de un mes a 9 días la inspección y recolección de los 7.000 kilómetros de red de fibra óptica.

Entre el 40% y 50% de la inversión estará destinada a la adquisición de hardware para el uso de inteligencia artificial y analítica de datos, agrega.

Eficiencias y expectativas

Según InterNexa, una vez que el modelo preventivo y predictivo esté implementado al 100%, estimado para el primer semestre de 2027, se espera tener ahorros de un 20% de su Opex o gastos operativos, y una eficiencia del 5% en su Capex o inversiones en activos.

Asimismo, se estima que los clientes de InterNexa lleguen a tener un ahorro estimado del 25% en sus costos operativos anuales.

Por otro lado, la compañía de fibra óptica proyecta una inversión Capex en toda la empresa de US$10 millones.

Para este año también esperan hacer crecer la red de fibra óptica a una cantidad similar a la del año pasado, que fue de 700 kilómetros.

“Hasta el 2030 deberíamos crecer más o menos de 2.000 a 3.000 kilómetros más la fibra óptica”, sostiene.

Mayorga añade que para este 2026 se proyecta un crecimiento de 7% en los ingresos de la compañía.