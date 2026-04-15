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Resumen

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"Nuestra proyección para el año 2026 es crecer 19%, pero ya el primer trimestre venimos creciendo 26%, así que podría quedarse corta la proyección", proyecta Bazán.
"Nuestra proyección para el año 2026 es crecer 19%, pero ya el primer trimestre venimos creciendo 26%, así que podría quedarse corta la proyección", proyecta Bazán.
/ CESAR CAMPOS NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Claudia Inga Martínez

Coolbox se ha posicionado dentro del retail especializado en tecnología y viene teniendo un crecimiento vertiginoso desde el 2018. Marcelo Bazán, gerente general de Coolbox, nos cuenta cómo fue este camino para la compañía, que en su momento representó a la desaparecida RadioShack en el país, así como ha sido su estrategia para tener una capilaridad de 140 tiendas en el Perú y 10 en México. Adelanta la llegada de productos de alta tecnología como exoesqueletos y advierte que el contexto de tensiones globales y la escasez de chips presionan los precios de los productos tecnológicos, por ejemplo, de las laptops.

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