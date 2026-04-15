- ¿Cómo ha sido el desempeño de Coolbox y cómo ha ido transformando su negocio en estos últimos años?

Estamos muy fuertes. De hecho, hemos tenido una evolución importante que se refleja en las ventas. En el 2014 dejamos de ser distribuidor de RadioShack, que quebró ese año, ahí decidimos construir una marca que sea nuestra y podamos definir a futuro y el ritmo de la marca como una ‘convenience store’. Y fue en el 2018 que decidimos convertirnos en un negocio de tecnología de retail especializado, funcionó bien pero fue desde el 2021 en adelante que nos fue super bien y afianzamos nuestra estrategia orientada a la cercanía con el cliente con omnicanalidad y a satisfacer su demanda.

Es por eso que nos hemos enfocado mucho en capilaridad, el año pasado cerramos con 140 locales y este año abriremos 33 tiendas más, con lo que esperamos cerrar con 173 tiendas. y un mayor desarrollo del canal online.

- ¿Cuánto representa hoy en día el canal online para Coolbox?

El negocio online de Coolbox representa cerca del 15% de la venta, y si vemos todos los canales digitales representan el 25% de las ventas de la compañía. Lo curioso es que desde el año pasado vemos que el 80% de los pedidos se recogen en las tiendas. Esto creemos que es porque prefieren ir a tiendas cercanas para tenerlo al instante. Esto ha hecho que tengamos una estrategia de entrega muy rápida, con la promesa de poder recoger el producto en 18 minutos.

- ¿Cómo viene el desempeño de Coolbox este año con esa estrategia y con cuánto proyecta cerrar el año?

Nuestra proyección para el año 2026 es crecer 19%, pero ya el primer trimestre venimos creciendo 26%, así que podría quedarse corta la proyección. Estamos creciendo porque hemos entendido a nuestro consumidor y explorado bastante sobre lo que va a requerir. Somos una empresa peruana cada vez más especialista en el retail de tecnología.

- ¿Cómo observa la competencia en este sector especializado en tecnología en el Perú?

Tenemos el liderazgo en la especialización tecnológica en retail, es un mercado complejo y altamente competitivo, tenemos competidores muy buenos y profesionales.

- Hoy en día además de la competencia en tiendas físicas está también la de marketplaces globales. ¿La competencia para Coolbox es ahora más intensa?

Sí, estoy seguro que así es. Tenemos a un consumidor muchísimo más informado que antes, con acceso a distintos retailers, al canal digital. Eso ha hecho que las empresas tengan que ser mucho más eficientes en sus procesos y competitivos para satisfacer las necesidades del consumidor. Los márgenes han ido disminuyendo en el mercado y todos nos hemos tenido que ir adecuando a eso.

- Al ser un retail especializado, ¿qué condiciones deben tener hoy sus tiendas?, ¿hay mayor foco en asesorías al cliente?

Nosotros nos esforzamos mucho y preparamos mucho a nuestros equipos de ventas para que estén correctamente capacitados en todas las tendencias del mercado y asesorar al cliente para plantear soluciones a sus problemas y cómo hacerle la vida más sencilla con la tecnología. A pesar de que el consumidor está mucho más informado que antes, siempre hay cosas mucho más técnicas y que al cliente se le dificulta. Hoy contamos con más de 1.000 colaboradores.

- Mencionó que apuntan a abrir 33 locales nuevos, ¿dónde se ubicarán y cuánto proyectan invertir para esto?

Ahora estamos creciendo principalmente en tiendas stand alone, ya que no hay tantos centros comerciales nuevos. Este año hemos abierto cinco tiendas y cada una de ellas demandó entre US$150 mil y US$200 mil de inversión. Este año, vamos a invertir casi US$6 millones en las 33 nuevas tiendas.

“Vamos a invertir US$6 millones en abrir 33 tiendas este año”.



- ¿Son tiendas propias o también ven el modelo de franquicias u otro modelo de crecimiento?

Nuestro modelo es 100% operado por nosotros, abrimos y administramos las tiendas.

- ¿Cuáles son los segmentos a los que están apuntando más y qué productos son los que tienen mayor rotación en sus tiendas?

La mayoría de las categorías vienen creciendo, pero las que ahora están resaltando son las tablets, tienen un nicho muy fuerte y con crecimiento de doble dígito. El segmento gamer también sigue expandiéndose. Como nuevas categorías, hace un par de años hemos incorporado las antenas satelitales para conexión de internet como Starlink, con la que tenemos un 70% de participación de mercado, tiene una demanda importante. También en audífonos y accesorios de Apple, tenemos más del 50% de las importaciones de accesorios de Apple en el Perú.

Y estamos explorando qué categorías nuevas podemos incorporar, por ejemplo , los lentes para realidad virtual o los exoesqueletos, que viene muy pronto. Próximamente estamos iniciando la venta de estos productos que son elementos adicionales que uno se pone en el cuerpo, que ayuda a los deportistas a mejorar sus rendimientos o a caminar más estables, hacer trekking, elementos que ayudan al movimiento de los humanos.

- ¿A partir de cuánto se estarán vendiendo?

Ya deben estar acá en los próximos 30 días. Va a ser la incorporación de la tecnología en la vida diaria. Los exoesqueletos son super novedosos y ya lo vamos a tener acá en Perú. Ayuda para varias cosas, para caminar, el dolor de rodillas, para el día a día.

- ¿Apuntarán a hacer crecer este portafolio en el Perú?

Sí, la idea es siempre ver las últimas tecnologías para traerlas acá. Si se venderá mucho o poco, no lo sabemos, pero sí pensamos que nuestros consumidores se merecen tener la oportunidad de estar en contacto con tecnologías novedosas. Hoy la sociedad va pidiendo cada vez cosas más rápido.

- ¿Cuál es el ticket promedio que los exoesqueletos tienen en el mercado?

Cuando sale un producto nuevo siempre los precios son mucho más altos y después van bajando. Inicialmente van a estar alrededor de US$600. Pero va a pasar los años y se va a ir masificando.

- En una entrevista comentó que uno de los objetivos de Coolbox era poder ofrecer una tecnología accesible para la clase media. ¿Esa sigue siendo la premisa?

Sí, pero más que definir una clase, pensamos que el consumidor peruano merece tener acceso a una tecnología de primera, a los productos, a los últimos lanzamientos tecnológicos que se dan en el mundo.

- ¿Dentro de Coolbox también tienen marcas propias o marcas exclusivas?

Nosotros trabajamos con marcas comerciales de renombre, somos distribuidores autorizados de Apple. Es más, el 50% de de los celulares que vendemos son de la marca Apple. Hay una preferencia del consumidor enorme por estos productos. Tenemos JBL, Sony, Starlink, entre otras marcas comerciales y también tenemos desarrollo de marcas propias, importante porque permite entregar al consumidor productos de alta calidad a precios más competitivos. Tenemos equipos que se encargan del desarrollo y la fabricación por encargo para los productos de marca propia. Lo vamos a seguir impulsando.

“Sí, va a haber una presión [en los precios]. Hasta ahora, no hemos aumentado ningún precio, ni hemos recibido tampoco incremento de precio en los fabricantes. La próxima semana, no sé. Cuando pasan ese tipo de cosas se interrumpen algunos canales de distribución”.



- ¿Cómo viene el tema de los costos a raíz del conflicto en Medio Oriente que ha impactado en el precio del dólar , petróleo y chips?, ¿cómo afecta el panorama tecnológico en los próximos meses?

Es un poco incierto lo que va a suceder, el impacto que va a tener o la duración. Sabemos que hay un conflicto en Medio Oriente y eso está dificultando el abastecimiento de petróleo, especialmente para muchos países asiáticos en los cuales está incluido China, que es el mayor fabricante del mundo de productos de tecnología. Hay un impacto en inversión en los fletes, eso puede impactar, pero la magnitud de lo que va a suceder no lo sabemos.

- ¿Qué acciones están tomando?

Como compañía nos estamos preocupando en adelantar las compras para tener más inventario y sobrevivir a cualquier pico o valle que haya en el abastecimiento. Además, hay una escasez mundial de chips también por el hiperdesarrollo de la inteligencia artificial en muchos lugares del mundo, lo que hace que las pocas fábricas que de chips estén a full de capacidad y definitivamente se viene en incremento de precios en el mercado mundial, por ejemplo, de laptops, que ahora puede estar más barata que dentro de un mes y que dentro de dos meses.

- ¿Es algo que ya se percibe hoy en día?

Sí, en las marcas comerciales, pero ya son estrategias de las marcas globales. En el caso de las marcas propias, nosotros mandamos a fabricar, en China ha habido un pequeño impacto en fletes, pero es algo que aún hemos absorbido y estamos manteniendo nuestros precios por el momento. ¿Cuánto tiempo? No lo sé.

- Hay una presión de costos ahorita para el sector tecnológico.

Sí, va a haber una presión. Hasta ahora, no hemos aumentado ningún precio, ni hemos recibido tampoco incremento de precio en los fabricantes. La próxima semana, no sé. Cuando pasan ese tipo de cosas se interrumpen algunos canales de distribución.

- ¿Se siente de manera inmediata en América Latina?

Yo pienso que esto es inmediato, estamos en un mundo totalmente globalizado. Las marcas comerciales tienen sus fábricas, sus abastecimientos en China, en India, ellos ven el momento en el que sienten el impacto y lo definen a nivel global. En el caso de las marcas propias, vamos viendo que los fletes están subiendo, pero no es algo que requeriría hacer un ajuste de precios ahora pero ya se verá.

Marcelo Bazán, gerente general de Coolbox, nos cuenta cómo fue este camino para la compañía, que en su momento representó a la desaparecida RadioShack en el país, así como ha sido su estrategia para tener una capilaridad de 140 tiendas en el Perú y 10 en México. (Foto: César Campos) / CESAR CAMPOS NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

- ¿Tienen proyectado incorporar nuevas marcas o nuevas productos?

Estamos bien cubiertos con las marcas globales. Manejamos en promedio unos 2 mil SKU (productos) en tiendas y más de 10 mil en la web. Y tenemos nuestro marketplace Coolbox con más de 300 ‘sellers’ solo de productos de tecnología.

- ¿Coolbox tiene proyectado dar el salto internacional?

Sí, hace un un año iniciamos la presencia de tiendas Coolbox en México. Tenemos ocho tiendas en Monterrey y dos tiendas en Guadalajara. Nos ha ido muy bien, aprendiendo mucho de un mercado nuevo. Se trata de un proyecto de largo plazo, es un país gigante. Nuestro modelo de retail especializado funciona muy bien.

- Dentro de las 33 tiendas que abrirán este año como Coolbox, ¿se incluye alguna más en México?

No, es solo para Perú.

Marcelo Bazán, gerente general de Coolbox, comenta sobre los nuevos productos tecnológicos que llegarán al Perú. / CESAR CAMPOS NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

- ¿En México están planeando abrir más tiendas?

Hemos abierto 10 tiendas en un año, así que este 2026 hemos decidido parar un poquito para consolidarnos y ya el el 2027 continuamos creciendo.

- ¿Qué les atrajo del mercado mexicano?

Está un poquito más lejos, pero es un mercado mucho más atractivo, mucho más grande, hay más oportunidades para desarrollar y crecer.

- ¿Cuánto proyectan que representará la operación de México en los próximos 5 años?

Nuestra meta es que en los próximos 5 años la facturación de México se acerque a la facturación de Perú.

- ¿Cuánto esperan facturar este año como Coolbox?

Estimamos que sea S/545 millones solo Perú.