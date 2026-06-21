Como parte de las acciones que impulsa el Perú en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, participó en la 23ª Reunión del Comité de Estadística y Política Estadística (CSSP) de la OCDE, que se desarrolló en París, Francia.

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Este importante espacio internacional reunió a representantes de oficinas nacionales de estadística de los países miembros de OCDE y organismos especializados para analizar los principales desafíos y tendencias en materia de producción estadística, modernización institucional, calidad de los datos y transformación digital.

En el marco de esta reunión, el titular del INEI sostuvo un encuentro con Julien Dupont, jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de dicha organización, ante quienes presentó los avances que viene registrando el Perú en la implementación de recomendaciones internacionales orientadas al fortalecimiento de las estadísticas oficiales.

La agenda del CSSP contempla las nuevas fuentes de información, inteligencia artificial, transformación digital y fortalecimiento de las estadísticas económicas, temas que contribuirán al proceso de modernización que impulsa el Sistema Estadístico Nacional del Perú.

La participación del INEI en este foro internacional permite fortalecer el posicionamiento del país en los espacios donde se definen estándares y metodologías para la producción de estadísticas oficiales, consolidar la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos con oficinas nacionales de estadística de diversos países, así como contribuir al cumplimiento de los estándares requeridos en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.

De esta manera, el INEI reafirma su compromiso con las buenas prácticas estadísticas, la generación de información confiable, oportuna y de calidad para la toma de decisiones y el desarrollo sostenible del país.