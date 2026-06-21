INEI participa en la 23ª Reunión del Comité de Estadística y Política Estadística de la OCDE.
INEI participa en la 23ª Reunión del Comité de Estadística y Política Estadística de la OCDE.
Por Redacción EC

Como parte de las acciones que impulsa el Perú en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, participó en la 23ª Reunión del Comité de Estadística y Política Estadística (CSSP) de la OCDE, que se desarrolló en París, Francia.

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