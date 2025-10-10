Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Escucha la noticia

00:0000:00
Summa Gold: “Ahora podemos decir que somos un yacimiento libre de minería ilegal (en La Libertad)”, ¿cómo fue posible?
Resumen de la noticia por IA
Summa Gold: “Ahora podemos decir que somos un yacimiento libre de minería ilegal (en La Libertad)”, ¿cómo fue posible?

Summa Gold: “Ahora podemos decir que somos un yacimiento libre de minería ilegal (en La Libertad)”, ¿cómo fue posible?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Desde hace unas semanas, la mina El Toro (Huamachuco), una de las cinco operaciones auríferas más grandes de La Libertad, se encuentra libre de minería ilegal. Esto, a pesar de que en un momento el yacimiento estuvo invadido por hasta 5 mil mineros ilegales.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC