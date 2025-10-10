Summa Gold: “Ahora podemos decir que somos un yacimiento libre de minería ilegal (en La Libertad)”, ¿cómo fue posible?

“Costó mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero (…) ahora podemos decir que somos un yacimiento libre de minería legal”, apunta Jaime Polar, gerente general de Summa Gold, empresa que opera el yacimiento aurífero.

-¿A qué grupo económico pertenece Summa Gold?

Summa Gold es una empresa que trabaja desde el año 2019 en Perú. Sus capitales son de un fondo de inversión uruguayo.

-¿La mina El Toro es la primera inversión del grupo fuera de Uruguay o tienen otras?

En el Perú es la primera. El Toro es un yacimiento que nadie quería. Una mina que ha sido adquirida como una ocasión (oferta) porque nadie quería tomarla.

-¿Debido a que estaba invadida por mineros informales e ilegales?

Tuvimos la suerte de adquirir el proyecto, pero en sus inicios tampoco se conocía la magnitud o el tamaño del yacimiento. Eso fue posteriormente desarrollado de forma afortunada con la perforación que se hizo y se determinó que era un yacimiento mucho más grande del que se pensaba con una vida útil más allá del 2032.

-Una vida útil más allá del 2032 para un proyecto de oro es mucho, realmente.

Pero nadie se imaginó que iba a ser de esa manera.

La mina El Toro, de Summa Gold, tiene una vida útil que se prolongará hasta más allá del 2030. (Foto: Summa Gold).

-¿Qué tipo de yacimiento es El Toro? ¿Es parecido a Yanacocha?

Es un yacimiento epitermal de alta sulfuración. Un diseminado de baja ley. Se parece a Yanacocha (Cajamarca), pero mucho más a la mina La Arena (La Libertad).

-Lo pregunto porque entendía que los diseminados son difíciles de explotar por los mineros artesanales e informales.

Lo que pasa es que los mineros ilegales buscan las vetillas de alta ley. Es una minería más de baja escala. Pero cuando uno trabaja a tajo abierto ya se mezclan los diseminados con el mineral de alta ley, y eso es lo que nosotros procesamos.

-Dicho eso, ¿siguen teniendo problemas con mineros informales o ilegales en El Toro?

Esa es una buena noticia que justo acabamos de anunciar. Costó mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero hace unas semanas hemos erradicado los últimos focos de minería ilegal en El Toro. Entonces, ahora podemos decir que somos un yacimiento libre de minería legal. Es una historia en la que habían involucrados hasta 5.000 mineros ilegales, y hemos pasado de eso a estar limpios en este momento.

-¿Cómo han conseguido liberarse de la minería ilegal?

Este es un tema de trabajo en equipo, en la que ha participado la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno Regional de La Libertad. Hemos desarrollado una estrategia un poco diferente a otras empresas mineras.

-Esa es una buena noticia, porque quiere decir que sí es posible desembarrarse de la minería ilegal.

Somos la única operación minera formal del país que ha podido desarrollarse en un yacimiento que estuvo invadido por mineros ilegales.

-¿Qué tipo de estrategia han empleado para conseguir esto?

Una estrategia que hemos desarrollado es ser intensivos en mano de obra. Eso nos ha permitido contratar a ex mineros ilegales. También hemos sido intensivos en contratación de servicios y en el desarrollo de empresas (comunales). Eso significa que todos los servicios que necesita la mina se toman de empresas de los alrededores y de la región. Somos intensivos tercerizando todo el carguío de mineral y todo el transporte con empresas de la zona. Eso ha creado un clima virtuoso en dónde la población está más preocupada en llegar a altos niveles de eficiencia que en pedir cosas a la empresa o al Gobierno.

Summa Gold planea desarrollar tres proyectos mineros para incrementar su producción anual de oro de 80 mil a 100 mil onzas.

-¿Esta estrategia la desarrollan solo con los mineros artesanales? ¿Incluyen a las comunidades?

Nosotros manejamos también otro pilar, que es la responsabilidad social, y este pilar tiene dos ejes de trabajo: Un eje importante son las Obras por Impuestos (OxI). Nuestro objetivo es desarrollar proyectos por no menos de S/50 millones en OxI en la zona.

-¿S/50 millones al año?

Así es. Son S/50 millones por año, y está orientado a mejorar la infraestructura, la educación, la salud y obras de desarrollo que soporten el desarrollo de Huamachuco. Y tenemos un segundo eje, que es el desarrollo de obras con el Gobierno Regional de La Libertad en proyectos de agua y desagüe, y en inversión directa con emprendimientos locales.

-¿Qué tipo de emprendimientos?

Un caso particular son los comedores de mujeres que alimentan a toda la masa laboral de la mina, lo cual cambia la mentalidad de la mujer empresaria. Todo este conjunto de empresas que hemos ayudado a crear ha permitido generar un ambiente de desarrollo que quita espacio a la minería ilegal.

PROYECTOS

-¿Tienen expectativas de desarrollar otra mina o proyecto aparte de la mina El Toro?

Nuestra operación principal se encuentra acá, en El Toro, pero dentro del plan estratégico de la compañía tenemos en mente extender la vida de Summa Gold y también su producción. Para eso hemos adquirido dos proyectos mineros.

-¿Qué proyectos?

Tenemos un proyecto de oro en la región Ayacucho y otro proyecto en el centro del país. Estos dos proyectos se sumarán a la producción actual de nuestra mina El Toro. Y estamos negociando un proyecto más grande, qué será la continuación de El Toro, para ir por otros treinta o cuarenta años de producción.

-¿Estos proyectos están en exploración y en desarrollo? ¿No son minas que hayan adquirido?

Todavía no son minas, pero son proyectos mayores. A eso estamos apuntando.

Summa Gold invierte cerca de S/50 millones anuales en Obras por Impuestos en Huamachuco.

-¿Cuántos años de producción llevan en El Toro?

Llevamos seis años produciendo un ritmo de 80.000 onzas de oro anuales, en promedio.

-¿Y ese promedio por cuánto tiempo se va a mantener?

El promedio de producción de la mina estará entre 80.000 a 85.000 onzas anuales hasta el año 2032 y de allí va a bajar un poco.

-¿Cuánto aumentará la producción de la compañía con los proyectos que están desarrollando?

Vamos a apuntar a llegar a 100.000 onzas de oro anuales.

-¿Cuánto han facturado el año pasado?

En términos de producción, hemos vendido 82.000 onzas el año pasado. Este año vamos a vender más o menos lo mismo. Eso, en términos monetarios, son más de US$250 millones.

-¿Tienen planes para operar fuera del Perú o se van a concentrar en nuestro país?

Por ahora nos vamos a concentrar en el Perú. Estuvimos explorando otras opciones fuera, pero encontramos que tenemos bastantes oportunidades en nuestro país.