“En Perú somos los únicos que trabajamos con suscripciones digitales, y en la región estamos entre los tres primeros mercados”

Grupo El Comercio avanza hacia el 2026 con el propósito de consolidar su transformación digital, impulsada por el desarrollo del streaming, la incorporación de la inteligencia artificial y una mayor sinergia entre sus equipos. Este salto tecnológico ha sido liderado por Ignacio Giménez Zapiola (IG), quien el próximo 31 de diciembre entregará la posta de la gerencia general a José Manuel Jurado (JMJ), actual gerente Comercial y de Alianzas Estratégicas. Día 1 conversa con ambos sobre las perspectivas, los avances y la visión de futuro del holding, que suma 186 años de historia.

¿Cuáles consideran que han sido los principales hitos del Grupo en estos dos últimos años?

IG: En 2019 teníamos un negocio muy anclado en la edición impresa y una transformación digital todavía rezagada. Con la pandemia aceleramos el cambio de modelo y logramos reestructurar toda la empresa hacia un modelo digital y de negocios alternativos. Hoy más de la mitad de nuestros ingresos proviene de nuevas fuentes, no de las tradicionales como la publicidad o el impreso. Crecimos fuertemente en suscriptores digitales, fortalecimos nuestra plataforma de eventos, el servicio de impresión a terceros y las colecciones, que han crecido a doble dígito. Todo esto nos ha dado una ecuación económica muy sana.

JMJ: Desde mi área pensamos en nuevos formatos que conectaran con audiencias más amplias. Por ejemplo, los eventos se convirtieron en espacios para interactuar con la marca y acceder a nuestros contenidos. En digital, la transformación se apoyó en formatos más fáciles de consumir: mucho foco en video, desarrollo audiovisual y el uso de inteligencia artificial para poner la tecnología al servicio de las audiencias.

Uno de los aspectos a resaltar de los últimos dos años es el crecimiento de las suscripciones digitales. ¿En qué posición está el Grupo respecto a su competencia en la región respecto a este tema?

IG: En Perú somos los únicos que trabajamos con suscripciones digitales, y en la región estamos entre los tres primeros mercados junto con Colombia. Los líderes son Brasil y Argentina, y Perú está en el top tres.

¿Qué estrategias han aplicado para fortalecer la relación con las audiencias y los anunciantes en un contexto de cambios en hábitos de consumo y publicidad digital?

IG:Creamos una nueva gerencia y una plataforma de datos y analítica que transformó nuestro conocimiento del usuario. Luego armamos un equipo de marketing digital y redefinimos la estrategia de contacto y promociones. Todo está centrado en ofrecer buen contenido y una audiencia relevante.

Sr. Jurado, ¿cómo planea continuar fortaleciendo la relación con las audiencias y los anunciantes en un contexto de cambios en hábitos de consumo y publicidad digital?

JMJ: El camino está trazado y debemos seguir en esa línea. Aunque hay un cambio de mando, es una transición de ‘management’, no de estrategia. Seguiremos poniendo a la audiencia y al lector en el centro. Buscar audiencias jóvenes será un reto, especialmente de cara al año electoral, con formatos más accesibles y amigables.

IG: En esa línea, producimos contenido de alta calidad en formatos más tradicionales, pero sabemos que debemos ser más dinámicos en video y multiplataforma. Por eso estamos construyendo un estudio de grabación y edición en el Centro de Lima, junto con la mudanza de los equipos de redacción.

¿Qué estrategias fueron clave para mantener el liderazgo del Grupo en un entorno de inestabilidad política, donde los medios tradicionales se han visto afectados por la desconfianza general de una parte de las audiencias y también impactados por la reconversión tecnológica de los mismos?

IG: El liderazgo editorial. Son 186 años de historia haciendo periodismo y sirviendo a la sociedad. El Comercio siempre ha sido fiel a su línea y principios rectores, y eso nos ha hecho resilientes. Lo que cambió fue la forma de consumo, pero mientras siga fiel a su historia, a su posición editorial, va a seguir teniendo esa demanda y ese liderazgo.

JMJ: También hemos escuchado mucho más al mercado: a los lectores, a las empresas, al mundo publicitario. Hemos recuperado un posicionamiento que se había debilitado en algunos años.

¿De qué logro se sienten más orgullosos como equipo en estos últimos dos años?

IG: De la transformación en general. Hoy tenemos un equipo sólido, con líderes expertos que incluso pueden transferir su experiencia a otros mercados de la región. Es una transformación de metodología, cultura de trabajo y ‘empowerment’.

JMJ: Yo destacaría las sinergias entre áreas. Hoy los equipos de tecnología, redacción y producto trabajan juntos desde el inicio. Esa colaboración no existía antes, y ahora es una fortaleza que hace mucho más fácil asumir nuevos retos.

Sr. Giménez, ¿qué considera que ha sido lo más desafiante de su gestión?

I: Encontré una organización con dudas, en medio de su transformación digital. Había entusiasmo, pero faltaba orden y conocimiento técnico, que yo traía de otros mercados. Construir el equipo y tener paciencia para ver resultados fue el mayor desafío.

Sr. Jurado, ¿qué aprendizajes aplicará en su nueva función?

JMJ: Más que aprendizajes, revalido que trabajar todos con un mismo objetivo nos ha llevado a mejorar. No hay que tener prisa; es un camino que se recorre con solidez. Recuperamos el negocio de publicidad digital y hoy somos dueños de nuestro inventario. También es un aprendizaje importante saber que tenemos la capacidad de crear desarrollo y apostar por el talento interno y el equipo que tenemos.

¿Cómo se vive el proceso de transición dentro del Grupo?

IG: De forma muy armoniosa. Los mensajes que llegan del mercado son de felicitación y reconocimiento. Se percibe solidez y continuidad. Lo que veo es tanto interna como externamente que es un ciclo cumplido y una transición a futuro que está muy bien recibida.

JMJ: Lo veo como una carrera de relevos. El éxito estará en seguir trabajando con foco, no hay que inventar fórmulas nuevas porque se queda una estructura y un equipo con todas las capacidades. Además, gran parte de las posiciones de liderazgo se han cubierto con talento interno, lo que demuestra que somos un Grupo que apuesta por sus trabajadores.

¿Qué aspectos consideran fundamentales para garantizar la continuidad del rumbo estratégico sin perder capacidad de innovación?

IG: Mantener claridad: pocos objetivos, bien concretos. No distraerse con cosas que no son elementales al negocio. Lo esencial es producir contenido relevante, distribuirlo de manera eficiente y sostener equipos sólidos en torno a eso. Si no se pierde ese foco, a El Comercio le va a seguir yendo muy bien por muchos años más.

JMJ: Las apuestas son consistentes. No hacemos pruebas improvisadas. Por ejemplo, para el streaming estamos construyendo estudios propios.

Sr. Gimenez, hay proyectos que deja encaminados, ¿cuáles son?

IG: Hay varios, algunos confidenciales, pero todos relacionados con inteligencia artificial, usuarios y nuestro club de beneficios. Una prioridad es fortalecer el contenido audiovisual. Diría que la gran ambición es que podamos generar y brindar contenido audiovisual de alta calidad y conseguir que lidere en la región.

¿Dónde pondrá el foco El Comercio?

JMJ: Continuar con la transformación digital y la incorporación de inteligencia artificial. También consolidar el streaming y reforzar la cercanía con el mercado, las empresas y las audiencias. Si al cierre de 2026 el proyecto de streaming está completamente implementado y hemos fortalecido esa conexión, me daré por satisfecho.

¿Cuáles son las principales metas del grupo para el próximo año? ¿En qué áreas se concentrará la inversión y el desarrollo?

IG: Estamos financieramente estables, lo que nos permite invertir donde queremos transformar. Este año el foco estará en la implementación de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo audiovisual en la redacción, particularmente. Mantendremos la inversión en suscripciones, eventos y el club de beneficios, pero el músculo irá hacia hacer más eficaz la producción de contenidos usando inteligencia artificial.

¿Hay nuevos proyectos, adquisiciones o alianzas estratégicas en carpeta que puedan adelantarnos? Hace no mucho se concretó la venta de la sede de Santa Catalina, ¿se prevé alguna otra venta de activos similares del Grupo en el corto plazo?

IG: La parte inmobiliaria la maneja el directorio. Desde nuestra área buscamos dar agilidad en el uso de los activos para facilitar decisiones de inversión. Esa filosofía se mantendrá. Pero el eje del negocio no cambia: seguimos enfocados en periodismo, tecnología y audiencias.

La labor periodística ha sido impactada de distintas maneras por la tecnología: ¿Cómo seguirá aprovechando el Grupo la convergencia entre el periodismo y la tecnología? ¿Qué proyectos están encaminados en cuanto a inversiones o innovaciones de cara al 2026?

IG: Nosotros tenemos un acuerdo con Perplexity porque creemos que debemos tener velocidad de reacción frente al mercado. Si quisiéramos construir nuestras propias herramientas de inteligencia artificial, seguramente cuando las terminemos ya muchas cosas habrán cambiado. Este acuerdo nos da mucho ‘know-how‘ interno y la capacidad de desarrollar herramientas que hacen más efectivo el trabajo diario de nuestros periodistas, permitiéndoles generar contenido de mejor calidad, en mayor volumen y con más facilidad.

Tenemos herramientas internas —que no son visibles para los consumidores— enfocadas en procesar grandes volúmenes de información, desarrollar análisis y ofrecer un delivery más efectivo. También contamos con herramientas de experiencia de usuario, como las que permiten escuchar o resumir las notas. Estas plataformas ya están operativas, y básicamente la mitad de nuestros suscriptores las usan, lo que valida que estamos yendo por el camino correcto.

En febrero lanzaremos un nuevo formato de nuestra web, junto con una plataforma de inteligencia artificial que será el nuevo Merlín. Este sistema interactuará con todo nuestro contenido, de modo que los lectores podrán hacerle preguntas a El Comercio sobre información histórica o actual, e incluso vincularse con el club de beneficios y otros servicios.

JMJ.: Además, con el año electoral la inteligencia artificial permitirá desarrollar herramientas que permitan al lector hacer comparaciones de planes electorales.

Finalmente, ¿qué mensaje quisieran dejar a los trabajadores y lectores del Grupo en este nuevo capítulo?

IG: A los trabajadores: que hay un norte claro. Sigamos como estamos, porque vamos bien. A los lectores: que El Comercio continuará comprometido con un periodismo serio, de calidad y transparente.

JMJ. Tranquilidad. No habrá cambios radicales.