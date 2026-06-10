Grupo El Comercio obtuvo el primer lugar en el ranking Merco Talento 2026 en la categoría Medios de Comunicación, reconocimiento que evalúa a las empresas con mayor capacidad para atraer, desarrollar y fidelizar talento en el Perú.

El resultado posiciona a Grupo El Comercio en el primer puesto de su sector, por delante de otras importantes organizaciones de medios del país, y refleja el trabajo sostenido realizado en materia de cultura organizacional, desarrollo profesional, liderazgo y gestión de personas.

Merco Talento es uno de los monitores de referencia en Iberoamérica para evaluar la reputación de las empresas como empleadoras. Su metodología considera múltiples fuentes de información y miles de evaluaciones realizadas por trabajadores, expertos en recursos humanos, universitarios, sindicatos, responsables de talento y ciudadanía en general.

Para Grupo El Comercio, este reconocimiento reafirma el compromiso de seguir construyendo una organización que apuesta por el desarrollo de las personas, la innovación, la transformación digital y la generación de valor sostenible para sus audiencias, clientes y colaboradores.

Actualmente, Grupo El Comercio reúne un portafolio de marcas líderes que impacta diariamente a millones de peruanos a través de plataformas de información, economía, entretenimiento y deportes, consolidando su posición como uno de los grupos de comunicación más importantes del país.

El reconocimiento otorgado por Merco Talento constituye además una validación externa del trabajo que realiza la organización para fortalecer una cultura basada en el talento, el aprendizaje continuo, la colaboración y la excelencia.

Sobre Merco Talento

Merco Talento es uno de los monitores de referencia en Iberoamérica para evaluar la capacidad de las organizaciones para atraer, desarrollar y fidelizar talento.

Su metodología integra múltiples fuentes de información y grupos de interés, permitiendo medir la reputación de las empresas como empleadoras mediante un proceso independiente y multistakeholder.

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