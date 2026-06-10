Resumen

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El resultado posiciona a Grupo El Comercio en el primer puesto de su sector, por delante de otras importantes organizaciones de medios del país | Foto: El Comercio / Archivo
El resultado posiciona a Grupo El Comercio en el primer puesto de su sector, por delante de otras importantes organizaciones de medios del país | Foto: El Comercio / Archivo
Por Redacción EC

Grupo El Comercio obtuvo el primer lugar en el ranking Merco Talento 2026 en la categoría Medios de Comunicación, reconocimiento que evalúa a las empresas con mayor capacidad para atraer, desarrollar y fidelizar talento en el Perú.