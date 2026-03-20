Resumen

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Por Redacción EC

La Junta General de Accionistas de la Empresa Editora El Comercio designó el último jueves al nuevo Directorio de la corporación para el período 2026-2029, integrado por once miembros, de los cuales siete son mujeres.

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