Resumen
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La Junta General de Accionistas de la Empresa Editora El Comercio designó el último jueves al nuevo Directorio de la corporación para el período 2026-2029, integrado por once miembros, de los cuales siete son mujeres.
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