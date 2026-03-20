La Junta General de Accionistas de la Empresa Editora El Comercio designó el último jueves al nuevo Directorio de la corporación para el período 2026-2029, integrado por once miembros, de los cuales siete son mujeres.

El directorio quedó constituido por Sandra Benavides Miró Quesada, Araceli Escalante Miró Quesada, María Fátima de Romaña Miró Quesada, Helena María Gereda Pardo, María Luisa Miró Quesada Dudek, Nora Miró Quesada Woll, Miguel Aramburú Álvarez Calderón, Manuel Antonio García Miró Bentín y Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada. Asimismo, se incorporan como directores independientes María Jesús Hume Hurtado y Diego Jesús Peschiera Mifflin.

Hume Hurtado es senior advisor en Alteon Partners y fue presidenta del directorio de AFP Integra por más de una década. También ocupó puestos de alta dirección en Lazard, donde fue presidenta en Perú y Senior Advisor para América Latina. Previamente fue Managing Director y Country Head de ING para Perú y Colombia, además de liderar Prisma Inversiones y Finanzas.

Peschiera Mifflin se desempeña actualmente como vicepresidente del directorio de Grupo Maquinarias y forma parte de los directorios de Grupo Efe, Efectiva y Aenza. Asimismo, integra el Consejo Consultivo de la Universidad de Lima.

La elección del presidente y vicepresidente del Directorio se realizará en los próximos días, conforme con lo establecido por el estatuto de la compañía.