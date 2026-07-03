Por Redacción EC

Hay aniversarios que se festejan con discursos. Este se celebra trabajando. En julio, Deporte Total cumple cuatro décadas convertido en una marca multiplataforma que ya no solo vive en el papel: hoy informa desde la web, las redes sociales, el streaming y la edición impresa, con Depor como su gran aliado audiovisual.

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