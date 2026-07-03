Hay aniversarios que se festejan con discursos. Este se celebra trabajando. En julio, Deporte Total cumple cuatro décadas convertido en una marca multiplataforma que ya no solo vive en el papel: hoy informa desde la web, las redes sociales, el streaming y la edición impresa, con Depor como su gran aliado audiovisual.

El editor de Deporte Total, Miguel Villegas, formado en la redacción desde el 2004, resume el espíritu de la marca en una idea: “Nuestra mayor fortaleza ha sido convertirnos en una escuela de periodismo deportivo”. Por sus páginas pasaron cronistas, fotógrafos, editores y reporteros que luego marcaron época en distintos medios. La esencia permanece; las plataformas cambiaron.

DT

Durante este Mundial, la cobertura es total. Juego en Corto abre cada mañana el debate con Carolina Salvatore, Diego Penny y José Carvallo. Fernanda Huapaya recorre las sedes para contar las historias que no aparecen en la transmisión oficial. Eddie Fleischman envía videocolumnas diarias, mientras Stream Depor de Gabriel Casimiro reacciona en vivo a los partidos más importantes. A ello se sumarán coberturas minuto a minuto, contenidos exclusivos para redes, formatos como “What If” y una edición impresa con crónicas, análisis y grandes entrevistas.

Porque un Mundial ya no se vive desde una sola pantalla. Se vive en todas. Y Deporte Total, con 40 años de historia, quiere seguir contándolo con la misma pasión que lo convirtió en uno de los grandes referentes del periodismo deportivo peruano.