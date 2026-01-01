ExperienciasEC: el valor de encontrarnos con quienes confían en El Comercio

Leer El Comercio no es solo informarse. Para miles de suscriptores, también es sentirse parte de una comunidad, compartir intereses, conversar, reencontrarse y llevarse recuerdos que perduran. Ese es, desde el inicio, el espíritu de #ExperienciasEC: un programa que nace del deseo de salir al encuentro de quienes nos leen, de ponerle rostro y voz a esa confianza que nos acompaña todos los días.

A través de esta iniciativa, y como beneficio exclusivo, nuestros suscriptores pueden participar en sorteos para acceder —junto a un acompañante— a eventos diseñados especialmente para ellos. Son espacios pensados para vivir algo distinto: crear una obra de arte guiados por un reconocido artista plástico, degustar un plato y conocer la historia de sus insumos, participar en una cata especializada, probar una clase de arquería o asistir a conciertos privados y conversar con sus ídolos. Ser suscriptor de El Comercio es también vivir experiencias creadas para quienes confían en nuestro periodismo.

Anita Villavicencio y Diego Martel con sus portadas históricas de El Comercio. / © Karla Torres / Icónica

Esa confianza se hace tangible cada vez que nos encontramos. Arturo García, por ejemplo, nos contó que lee El Comercio desde niño, como una tradición familiar. Habla de la seriedad y credibilidad del diario con la naturalidad de quien ha crecido con él en casa, y para él, participar en una experiencia de suscriptores es una forma de prolongar ese vínculo que se ha construido a lo largo de los años, ahora desde la cercanía.

Un año de encuentros, aprendizajes y comunidad

Durante el 2025, más de 14 mil lectores se inscribieron con la ilusión de alcanzar un cupo en nuestras experiencias. De ellos, más de 200 suscriptores y acompañantes lograron compartir veladas únicas: un festival de música en la playa con Aperol Spritz Live; las novedades gastronómicas de El Infusionista; sesiones de haloterapia en Maras Therapy; jornadas de arte y vino con Rafael Lanfranco y La Maison Sicet; excursiones a los viñedos de Viña Vieja; asesorías personalizadas con la diseñadora Ale Morey; catas distintas con Comandiere Vin Bordeaux; entre muchas otras. Y, como broche de oro, un cierre de año inolvidable en Maido, elegido el mejor restaurante del mundo.

Suscriptores del diario en la clase de prepraración de Aperol Spritz junto a Luis Llanos.

Más allá del lugar o la actividad, lo que se repite en cada encuentro es el intercambio. José Antonio Vera destacó que la experiencia que vivió fue realmente inolvidable, pero lo que más lo sorprendió fue haber “hecho clic” con otros suscriptores. Esa conexión espontánea confirma que estos espacios no solo se disfrutan, también construyen comunidad.

Algo parecido nos compartió Kattya Villanueva. Para ella, aprender a preparar un buen Aperol fue uno de esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Lo describió como un “regalito” de El Comercio para sus suscriptores, de esos gestos simples que convierten una actividad cotidiana en un momento especial.

El cuidado detrás de cada experiencia

Nada de esto sucede por casualidad. Cada experiencia se piensa, se prueba y se afina con tiempo y dedicación. Detrás de ese cuidado hay un equipo que hace que todo ocurra: Cristian Saurré, productor editorial que renueva y da forma a cada propuesta, y Yessenia Mercado y Cristina Torres, productoras que sostienen la experiencia en los detalles y la logística, para que cada encuentro fluya con naturalidad.

Vincent Sicet, fundador de La Maison Sicet, guio la experiencia que celebra la tradición y cultura francesa. / © Valentina Astuhuaman/ Icónica

Ese cuidado se siente y, sobre todo, se agradece. Danitza Meneses lo expresó con emoción al contar que se sintió muy afortunada de participar y que la experiencia, la compañía y cada explicación hicieron de ese encuentro un momento verdaderamente gratificante.

Más que eventos, lazos que se fortalecen

Para muchos suscriptores, #ExperienciasEC también refuerza su relación con el diario. Wilfredo Ponce de León lo comentó con claridad al señalar que estas iniciativas fortalecen la fidelización con El Comercio. Compartir la experiencia junto a su esposa, nos dijo, fue algo que ambos valoraron profundamente. Gracias, Wilfredo. Nos llevamos tus palabras como un impulso para seguir cuidando este vínculo.

Hoy, #ExperienciasEC celebra cuatro años de trayectoria, con 75 eventos realizados y más de 72 mil usuarios registrados, todos dispuestos a participar, postular y vivir algo distinto. Un recorrido que nos llena de orgullo y que reafirma nuestro compromiso con quienes confían en nosotros.

Los suscriptores de El Comercio disfrutaron de una experiencia gastronómica en Insumo en octubre. / © Sheyla Enriquez / Icónica

Una suscripción que se vive todos los días

Y la experiencia no termina cuando acaba el evento. Además de #ExperienciasEC, nuestros suscriptores también pueden disfrutar de El Club El Comercio, un beneficio pensado para acompañarlos en su día a día, con descuentos especiales que pueden usarse las veces que quieran, en una amplia red de aliados.

Si aún no eres suscriptor, este es buen momento para sumarte. Porque ser suscriptor es mucho más que leer el diario: es encontrarnos, compartir y vivirlo juntos.