Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes vivirán una noche diferente en Booze The Bar Room, el espacio liderado por Gerson Arteaga, donde la creatividad y la técnica se combinan en cada preparación.

Esta experiencia exclusiva los llevará a conocer de cerca la nueva carta del bar y a sumergirse en una dinámica detrás de barra, guiados por su creador. A lo largo de la velada, los asistentes explorarán el concepto detrás de sus propuestas y participarán activamente en su preparación, en un formato íntimo y vivencial.

(Foto: Difusión)

Además, la experiencia ha sido pensada como un recorrido sensorial que combina bebidas de autor con bocados especialmente diseñados para acompañar cada momento, en un ambiente que invita a descubrir el bar desde otra perspectiva.

Los ganadores de esta experiencia son:

Renzo Fratelli Vera

Gary Roberto Falconí Sinche

Andrea Rocio Villaseca Zambrano

Mireya Guerrero

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses presentamos nuevas #ExperienciasEC exclusivas para suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador.

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