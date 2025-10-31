¿Cómo enfrentar la falta de terrenos en Lima Top? Esto es lo que propone Codip para una de las zonas con mayor atractivo

El mercado inmobiliario de Lima Top —que comprende distritos como Miraflores, San Isidro y Barranco— atraviesa una etapa de transformación. Aunque se mantiene como una de las zonas con mayor oferta y valor por metro cuadrado, la disponibilidad de terrenos para nuevos proyectos es cada vez más limitada, advirtió Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

“Lima Top tiene precios más altos porque ofrece mejores servicios, pero ya no hay espacio para crecer horizontalmente. La solución es fomentar el crecimiento vertical, en suelos donde la estructura lo permita”, señaló la ejecutiva.

Gálvez explicó que distritos como Miraflores y San Isidro siguen liderando en oferta y absorción, mientras que Barranco prácticamente ha llegado a su límite, sin normativa que permita desarrollar viviendas pequeñas. En ese contexto, el desafío será apostar por edificios más altos y eficientes, aprovechando suelos rocosos que pueden soportar mayores estructuras.

Crecer hacia arriba y planificar mejor la ciudad

Desde Codip plantearon que el crecimiento vertical debe ir de la mano con un desarrollo urbano integral, bajo el enfoque de la “ciudad de los 15 minutos”, donde los habitantes puedan acceder a servicios, trabajo, educación y recreación cerca de su vivienda.

“No se trata solo de construir más viviendas, sino de generar espacios donde el ciudadano tenga todo cerca. Así también reducimos los tiempos de traslado, que hoy pueden superar tres horas diarias para muchos limeños”, explicó Gálvez.

Este modelo de desarrollo requiere fortalecer la planificación urbana y la provisión de servicios básicos. “Para generar suelo urbano necesitamos agua, luz, gas y normativa. Si no hay servicios públicos, no hay forma de atraer inversión inmobiliaria sostenible”, sostuvo la representante de Codip.

Asimismo, señaló que el crecimiento vertical ayuda a optimizar el uso de recursos, pues las conexiones de agua o energía ya existentes pueden atender a más familias sin duplicar infraestructura. “Cada nuevo edificio con subestación eléctrica o red de agua mejora también el servicio para las familias que ya viven alrededor”, añadió.

Perspectivas

Pese a la cautela que podría marcar el año electoral 2026, Gálvez destacó que los fundamentos macroeconómicos del mercado inmobiliario siguen sólidos. “Hay más masa crítica con capacidad de crédito, las tasas hipotecarias están estables y la demanda se mantiene firme. El reto está en planificar mejor nuestras ciudades para crecer de forma ordenada y sostenible”, concluyó.